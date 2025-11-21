Live TV

Un român căutat internațional și-a făcut permis de conducere cu numele lui David Beckham și a jefuit un magazin de bijuterii din SUA

Data actualizării: Data publicării:
police nassau, police car sua
Foto: Profimedia

Un român căutat internațional, care a intrat ilegal în SUA și a obținut un permis de conducere în statul New York folosind numele fotbalistului britanic David Beckham, a fost prins după ce a furat o brățară cu diamante în valoare de 11.000 de dolari dintr-un magazin de bijuterii din Oceanside.

Cetățeanul român, care a trecut ilegal granița SUA prin Mexic în 2022, face parte dintr-o rețea de crimă organizată și a folosit atât de multe identități false încât polițiștii nu îi cunosc numele real, a spus Bruce Blakeman, șeful executiv al comitatului, într-o conferință de presă.

„Se pare că am fost vizitați de o celebritate în comitatul Nassau – David Beckham”, a spus Blakeman jurnaliștilor.

„Deși acesta nu este fotbalistul, este tot o celebritate, pentru că individul este căutat în multe țări”, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Polițiștii din Nassau au precizat că fugarul și iubita lui, identificată drept Veta Rostas, au intrat pe 23 octombrie în magazinul Kravitz Jewelry din Oceanside și au plecat cu o brățară cu diamante în valoare de 11.000 de dolari.

Anchetatorii au folosit tehnologie de recunoaștere facială din imaginile camerelor de supraveghere și au emis un buletin informativ care a ajuns la un analist de criminalitate din Marea Britanie, acesta reușind să-l identifice pe fugar.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă”
Kaja Kallas face declaratii
Uniunea Europeană are un plan foarte clar pentru pacea în Ucraina, în doar „două puncte”
radio podcast microfon
SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare”
First press briefing by Trump administration., Washington, District of Columbia, USA - 28 Jan 2025
Casa Albă neagă că Donald Trump a negociat în secret un plan de pace cu Rusia, fără Ucraina
GettyImages-2221346686
Trump amenință cu pedeapsa capitală democraţii care cer armatei să nu se supună ordinelor sale
Recomandările redacţiei
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
ilie bolojan face declaratii
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile...
Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski, Keir Starmer și Donald Tusk la Kiev.
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii...
Ultimele știri
Atenție la produsele de post cumpărate înainte de Crăciun. ANSVSA avertizează asupra pericolelor
Gigi Becali, operat la coloana vertebrală. Care este starea patronului FCSB
Nicușor Dan vede o „micuță zonă” în care statul funcționează, după ce vameșii au oprit un transport ilegal de arme la Albița
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste...
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...