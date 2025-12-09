Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Gipper, a răspuns la declarația lui Trump privind necesitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, reamintind că Volodimir Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei, iar următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc când condițiile o vor permite.

„Am atras deja atenția asupra acestei chestiuni, deoarece trăim vremuri excepționale... În opinia mea, președintele Zelenski este un lider ales în mod democratic, iar orice alegeri trebuie să aibă loc atunci când condițiile o vor permite”.

Purtătoarea de cuvânt a reamintit că, în prezent, Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei.

Președintele SUA, Donald Trump, consideră că „a sosit momentul” ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.

Reamintim că, în februarie, Trump a declarat, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Mar-a-Lago, că susține cererile Federației Ruse privind organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina.

În special, președintele american a menționat că „îi este neplăcut să spună acest lucru, dar ratingul de susținere al liderului ucrainean a scăzut la 4%”.

Ca răspuns la aceste afirmații, președintele ucrainean a menționat că Trump a devenit victima dezinformării rusești.

