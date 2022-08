Văduva lui Kobe Bryant a anunțat ce face cu cei 16 milioane de dolari primiți ca daune pentru fotografiile cu soțul și fiica ei morți

Vanessa Bryant, văduva lui Kobe Bryant, va dona suma de 16 milioane de dolari, stabilită de instanță ca despăgubiri pentru suferința cauzată după ce poliția și pompierii au arătat altor persoane fotografii de la locul accidentului de elicopter în care au murit soțul și fiica ei.

Vanessa Bryant va dona întreaga sumă stabilită ca daune de instanță în procesul pe care ea l-a deschis contra autorităților din Los Angeles.

Banii vor ajunge la o organizație sportivă nonprofit înființată de soțul ei, Kobe Bryant, scrie New York Post.

Văduva a transmis că va da banii Fundației Sportive Mamba și Mambacita "pentru a aduce o lumină asupra moștenirii lui Kobe și Gigi ", a informat Los Angeles Times.

Organizația, înființată de Kobe Bryant după retragerea sa în 2016, ajută cu bani și programe sportive tinerii sportivi din comunitățile defavorizate.

Avocatul Luis Li, cel care a reprezentat-o în instanță pe Vanessa Bryant, a spus că prin acest proces, ea a urmărit să "scoată la lumină vechea practică de decenii de a face și a arăta fără drept fotografii ale victimelor accidentelor și crimelor ". "Doamna Bryant speră că acest important caz de drepturi civile va pune punct acestui comportament dezgustător și insensibil ", a adăugat el.

Decizia ca văduva lui Kobe Bryant să primească despăgubiri în valoare de 16 milioane de dolari pentru suferința emoțională a fost luată un juriu federal din California.

Vanessa Bryant, în vârstă de 40 de ani, a spus că a avut atacuri de panică după ce a aflat că au fost distribuite fotografiile făcute la locul prăbușirii elicopterului de către adjuncții șerifului și pompierii din județul Los Angeles. Despăgubiri va primi și Christopher Chester, care și-a pierdut soția și fiica în accidentul de elicopter. El va primi 15 milioane de dolari.

Los Angeles Times a scris că angajații districtului Los Angeles au făcut fotografii la locul accidentului și le-au arătat altor persoane, ceea ce a înfuriat familiile victimelor.

"Am ieșit din casă și am fugit în altă parte, astfel încât fetele să nu mă poată vedea. Am vrut să fug... și să țip", a spus ea. Femeia a spus că s-a simțit "orbită, devastată, rănită și trădată" de vestea că aceste fotografii au fost distribuite și "[traiește] cu teamă în fiecare zi că aceste imagini" ar putea apărea pe rețelele sociale. "Nu vreau să văd niciodată aceste fotografii", a spus ea. "Vreau să-mi amintesc de soțul meu și de fiica mea așa cum erau".

În timpul procesului, jurații au aflat cum adjuncții șerifului și pompierii au făcut fotografii îngrozitoare cu telefonul mobil la locul accidentului și le-au arătat altora, inclusiv la un bar și la un eveniment public.





