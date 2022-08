Văduva lui Kobe Bryant va primi daune de 16 milioane de dolari din cauza pozelor îngrozitoare de la locul accidentului de elicopter

Văduva lui Kobe Bryant va primi despăgubiri în valoare de 16 milioane de dolari pentru suferința emoțională care i-a fost provocată după ce a aflat că fotografii de la locul accidentului de elicopter în care au murit soțul și fiica ei în 2020 au fost arătate de autorități alte persoane, scrie BBC.

Decizia a fost luată de un juriu federal din California.

Vanessa Bryant, în vârstă de 40 de ani, a spus că a avut atacuri de panică după ce a aflat că au fost distribuite fotografiile făcute la locul prăbușirii elicopterului de către adjuncții șerifului și pompierii din județul Los Angeles.

Despăgubiri va primi și Christopher Chester, care și-a pierdut soția și fiica în accidentul de elicopter. El va primi 15 milioane de dolari.

Los Angeles Times a scris că angajații districtului Los Angeles au făcut fotografii la locul accidentului și le-au arătat altor persoane, ceea ce a înfuriat familiile victimelor.

În noiembrie anul trecut, autoritățile au fost de acord să plătească 2,5 milioane de dolari (2,1 milioane de lire sterline) pentru suferința emoțională cauzată celor două familii care și-au pierdut rudele în accident - dar Vanessa Bryant a refuzat suma propusă.

În timpul procesului, Vanessa Bryant a povestit că era acasă cu ceilalți copii ai săi când a citit relatarea din LA Times.

"Am ieșit din casă și am fugit în altă parte, astfel încât fetele să nu mă poată vedea. Am vrut să fug... și să țip", a spus ea.

Femeia a spus că s-a simțit "orbită, devastată, rănită și trădată" de vestea că aceste fotografii au fost distribuite și "[traiește] cu teamă în fiecare zi că aceste imagini" ar putea apărea pe rețelele sociale.

"Nu vreau să văd niciodată aceste fotografii", a spus ea. "Vreau să-mi amintesc de soțul meu și de fiica mea așa cum erau".

În timpul procesului, jurații au aflat cum adjuncții șerifului și pompierii au făcut fotografii îngrozitoare cu telefonul mobil la locul accidentului și le-au arătat altora, inclusiv la un bar și la un eveniment public.

Acești angajați "au turnat sare pe o rană deschisă" cu acțiunile lor, a spus avocatul Vanessei Bryant.

În replică, un avocat al autorităților a susținut, fără succes, că "fotografiile de la locul accidentului sunt esențiale" și că nu au fost postate public nicăieri.

Kobe Bryant, de cinci ori campion NBA, a jucat pentru LA Lakers de-a lungul carierei sale și este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria baschetului.



