Zbor oprit în ultima clipă: Un pilot beat a fost scos cu forța din avion, după ce a fost testat cu etilotestul

un pilot apasă pe levierul de accelerație
Incident șocant în Canada. Un pilot al companiei Air India a fost scos din avion după ce s-a descoperit că se afla sub influența alcoolului. Pilotul se pregătea de decolare când angajați ai aeroportului, împreună cu autoritățile, l-au pus să sufle în etilotest și apoi l-au scos din avion.

Avionul se pregătea de decolare din Vancouver spre Viena, când pasagerii au fost informați de o întârziere de ultim-moment.

Pilotul aeronavei a fost escortat în afara cockpit-ului de autorități. Ulterior, s-a descoperit că acesta venise beat la manșă. Nu este clar în acest moment cine a făcut sesizarea către autorități, pentru că identitatea avertizorului este protejată.

Presa citează surse potrivit cărora un angajat al unui duty-free din aeroport a simțit mirosul de alcool atunci când pilotul a făcut cumpărături. Ministerul Transporturilor din Canada a făcut o solicitare oficială către compania Air India, pentru a investiga ce s-a întâmplat cu echipajul aeronavei și cum s-a ajuns ca un pilot să urce beat la manșă, atât de aproape de a decola.

Autoritățile i-au pus de două ori etilotestul, acesta picând ambele probe.

Incidentul a avut loc pe 23 decembrie anul trecut, dar a fost făcut public abia acum. Air India a spus că l-a suspendat pe pilot și se fac cercetări.

Air India a fost până de curând deținută de statul indian. Este sub lupa autorităților după prăbușirea unui avion în iunie anul trecut, dezastru în urma căruia au murit 270 de oameni. A fost primul accident cu un Boeing Dreamliner.

