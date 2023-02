Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în cadrul unui discurs ținut în fața liderilor europeni reuniți la consiliul european din Bruxelles că țara sa a interceptat planurile serviciilor secrete rusești de a distruge Republica Moldova, scrie Sky News și cotidianul Belfast Telegraph.

Liderul de la Kiev a precizat că i-a spus recent președintelui moldovean Maia Sandu despre presupusul plan al Rusiei.

„Am interceptat un plan al serviciilor secrete ruse pentru distrugerea Republicii Moldova. Documentul arată cine, când și cum va distruge democrația Republicii Moldova și va prelua controlul asupra Republicii Moldova. Când am primit documentul și am înțeles de unde vine am avertizat imediat Republica Moldova.Nu știm însă dacă Moscova a dat într-adevăr ordin să fie urmat acest plan, dar noi l-am interceptat, l-am recunoscut și ne-am dat seama că au încercat să implementeze un plan asemănător Ucrainei”, a transmis Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care lideri de la Moscova au amenințat în mai multe rânduri Chișinăul.

La începutul acestei luni, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susținea că „Occidentul a pus ochii acum pe Republica Moldova pentru a avea „rolul următoarei Ucraine”, în timp ce Maia Sandu, „este pregătită, practic, pentru aproape orice, inclusiv pentru unirea cu România”.

Ministerul de Externe de la Chişinău i-a răspuns ministrului de externe rus Serghei Lavrov, precizând că Moldova vrea să fie parte a „lumii libere” și că a ales „drumul aderării la Uniunea Europeană”.

În noiembrie 2022, într-un interviu pentru Digi24, președinta Republicii Moldova declara că există „încercări” ale Rusiei de a destabiliza situația din Republica Moldova.

Maia Sandu spunea atunci că serviciile secrete de la Moscova, împreună cu partidele pro-ruse din Republica Moldova sunt în spatele protestelor împotriva guvernului, și că Rusia se folosește de nemulțumirile oamenilor pe fondul scumpirilor uriașe, pentru a destabiliza guvernul de la Chișinău.

Citește și: Concluziile lui Zelenski după Consiliul European. „Rusia încearcă să anihileze valorile europene. Nu vom permite asta”

Editor : Marco Badea