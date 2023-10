Principesa Sofia a României, a patra fiică a Regelui Mihai, a inaugurat o expoziție de fotografie, dedicată unui aspect mai puțin cunoscut al țării - moștenirea industrială. Mai precis, ce s-a ales de fabricile închise și abandonate în ultimele decenii, dar și de poveștile din spatele ruinelor. La vernisaj au fost prezenți aproape toți membrii Familiei Regale a României.

Fabrici abandonate și vandalizate de hoți, case țărănești lăsate în paragină, după ce proprietarii au fost nevoiți să se mute la oraș, comunități ruinate după dispariția industriilor din zonă. Toate aceste lucruri mai puțin frumoase fac obiectul celui mai nou proiect al principesei Sofia, a patra fiică a Regelui Mihai. Fotograf profesionist și premiat, a mers două săptămâni prin România pentru a surprinde aura locurilor care altă dată aveau o importanță națională, dar care acum riscă să dispară cu totul. Proiectul, numit „Din Piatră și Oțel”, s-a concentrat pe foste uzine din județul Brașov și pe zona minieră din Maramureș.

Principesa Sofia a României: România are mai multe fațete și cred că este important să le recunoaștem pe toate, nu doar pe cele frumoase. Este despre memorie, despre lucrurile care ne-au format, ca popor. Cred că este important să nu le uităm, să ne respectăm trecutul, ca să putem merge către viitor.

Zeci de fotografii făcute în timpul acestei călătorii au fost expuse într-o galerie din centrul Bucureștiului. Dar pe lângă poze, au fost arătate mărturiile unor oameni care au lucrat în fabricile sau minele abandonate, plus obiecte luate din locurile vizitate. De părțile multimedia ale expoziției s-au ocupat cele două colaboratoare ale Principesei Sofia, din România și din Statele Unite.

Irina Cristea - producător multimedia: Am descoperit în zona Maramureșului o anumită casă, care a aparținut unui director de mină care, la momentul confecționării coroanei Reginei Maria, a donat aurul pentru aceasta.

Jean Milligan - producător multimedia: Când am fost aici, în anii 1990, Maramureș era perceput ca un loc al magiei, un loc unde se trăia în trecut. Când am fost acum în Maramureș, am văzut că este bine dezvoltat, este un centru dinamic. Am fost surprinsă. Mi-a adus un pic aminte de Irlanda.

La vernisaj au fost prezente trei din cele patru surori ale Principesei Sofia - Margareta, Custodele Coroanei, Principesa Elena și Principesa Maria, plus aristocrați din Europa, oameni de cultură și diplomați acreditați la București. Expoziția de acum a fost foarte diferită, deoarece, anterior, principesa Sofia s-a orientat către viața mănăstirilor și către peisajul rural din România.

Editor : I.C