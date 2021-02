Bogdan Mirică (La Volan): „E clar că vom avea din ce în ce mai multe mașini, însă este important să fie cât mai puțin poluante”

Bogdan Mirică este îndrăgostit iremediabil de mașini. Pandemia a limitat deplasările sale pentru a testa mașini în te miri ce colțuri ale lumii, dar chiar și așa, el aduce tot timpul noutăți în emisiunea „La Volan”, în fiecare sâmbătă, de la 12:30, pe Digi24. Bogdan ne-a povestit cum și-a descoperit pasiunea pentru mașini, ce a condus prima dată și la volanul cărei mașini i-ar plăcea să se afle, pe lângă subiectul deja important: poluarea și mașinile electrice.

1. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru automobile și care a fost prima mașină pe care ai condus-o?

Ca orice copil care a crescut în perioada comunismului și imediat după, am luat contact cu acest microb mestecând gumă. Celebra gumă Turbo. Eram fascinat de surprizele pe care le găseam în interiorul ambalajului și căutam să memorez cât mai multe date tehnice. Apoi au apărut revistele auto și pereții camerei mele s-au umplut cu postere. Ferrari F40 a fost supercar-ul alături de imaginea căruia m-am trezit mulți ani. Până au decis ai mei să zugrăvească.

Prima mașină pe care am condus-o a fost Dacia bleu a tatălui meu. Am iubit-o mult, însă tot la Rabla a ajuns. Imediat după ce am luat permisul, am condus și un Renault 19, care mi se părea pe atunci un adevărat OZN.





2. După segmentul din care fac parte și tipul de caroserie, ce mașini preferi și de ce? - Compact, sedan, SUV, MPV, coupe etc.

Dacă ar fi să am un weekend pe circuit, clar aș alege o mașină sport. Cred că aș avea un weekend tare frumos alături de un Porsche pe circuit. Dacă ar fi să aleg destinații de la noi din țară, aș alege un SUV, pentru versatilitatea pe care ți-o oferă și posibilitatea de a accesa diverse zone.

3. Ce părere ai despre traficul în vreme de pandemie? Au „uitat” șoferii să conducă prudent sau, dimpotrivă, sunt mai atenți decât de obicei?

În starea de urgență observam tot mai multe nereguli în trafic. Deși erau puține mașini pe străzi, acestea mergeau foarte tare. Probabil, un București gol, cu bulevardele sale largi, te face să uiți că există o limită de viteză. Acum, după ce am ieșit din carantina totală, traficul pare că și-a mai revenit în limitele legale. Și în limitele normale, având în vedere că școlile au rămas închise multe luni. O să fie greu să ne reobișnuim cu valorile uriașe de trafic de altădată.

4. Recomanzi să achiziționăm o mașină electrică deja, sau să mai așteptăm până când avem infrastructură mai bună?

Infrastructura dedicată mașinilor electrice s-a îmbunătățit considerabil. Crește de la an la an. Însă, nu recomand achiziția unei mașini electrice, dacă nu ai o priză acasă. Fie ea și de uz casnic, nu neapărat un wallbox special. Dacă îți iei mașină electrică și vrei să o încarci la stațiile publice, atunci trebuie să fii pregătit să îți schimbi viața pentru asta. Pentru că este o adevărată provocare să te adaptezi autonomiei. Mai ales pe timp de iarnă.

5. Unde i-ai recomanda unui pasionat de adrenalină să meargă în această perioadă? Recomanzi vreun circuit sau traseu din România?

N-am ajuns încă pe circuitul de la Târgu Mureș. Dar plănuiesc să ajung acolo cât mai curând. Clar, cine își dorește senzații tari la volan ar trebui să ajungă acolo. Fie cu mașina lui, fie cu alta. Dar nu trebuie să batem atâta drum până acolo. Avem și lângă București două circuite foarte bune, unde poți experimenta senzații tari, dar și lecții de condus defensiv. Unul este la Adâncata, iar altul la Crevedia.

6. Ce mesaj ai pentru telespectatorii tăi „La Volan”?

În primul rând, le mulțumesc pentru că ne urmăresc și pentru că sunt atât de activi pe live-urile noastre de pe Facebook. Sunt mulți urmăritori care îmi scriu și mă roagă să-i sfătuiesc în privința unei viitoare achiziții auto. E clar că vom avea din ce în ce mai multe mașini pe stradă, însă este important pentru noi și sănătatea noastră ca acele mașini să fie cât mai puțin poluante. Și, neapărat, să fie potrivite nevoilor și bugetului lor.