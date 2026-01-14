Scandal în lumea științei. Studiile despre descoperirea de microplastic în organismul uman, puse la îndoială: probe posibil contaminate

Studii de mare impact care au constatat prezenţa microplasticului în organismul uman sunt puse acum la îndoială de unii oamenii de ştiinţă, care afirmă că descoperirile au apărut probabil în urma contaminării probelor şi a unor rezultate fals pozitive. Un chimist a spus că aceste constatări sunt o adevărată „bombă”, relatează The Guardian.

Studiile care susţin că au descoperit microplastic şi nanoplastic în creier, testicule, placente, artere şi în alte părţi ale corpului au fost preluate de mass-media din întreaga lume, inclusiv de The Guardian, scrie News.ro. Nu există nicio îndoială că poluarea cu plastic a mediului natural este omniprezentă şi că este prezentă în alimentele şi băuturile pe care le consumăm şi în aerul pe care îl respirăm. Însă efectele potenţiale ale microplasticelor şi ale substanţelor chimice pe care le conţin asupra sănătăţii nu sunt clare, iar în ultimii ani s-au intensificat cercetările în acest domeniu.

Cu toate acestea, particulele de micro- şi nanoplastic sunt minuscule şi se află la limita tehnicilor analitice actuale, în special în ţesutul uman. Nu există nicio sugestie de malpraxis, dar cercetătorii au declarat pentru The Guardian că sunt îngrijoraţi de faptul că goana după publicarea rezultatelor, în unele cazuri de către grupuri cu experienţă analitică limitată, a dus la rezultate pripite şi la neglijarea uneori a verificărilor ştiinţifice de rutină.

The Guardian a identificat şapte studii care au fost contestate de cercetători care au publicat critici în revistele respective, în timp ce o analiză recentă a enumerat 18 studii care, potrivit acesteia, nu au luat în considerare faptul că unele ţesuturi umane pot produce valori de măsurare uşor de confundat cu semnalul dat de plasticul obişnuit.

Există o atenţie internaţională tot mai mare asupra necesităţii de a controla poluarea cu plastic, dar dovezile eronate privind nivelul de microplastic din organismul uman ar putea duce la reglementări şi politici greşite, ceea ce este periculos, spun cercetătorii. De asemenea, ar putea ajuta lobbyiştii din industria plasticului să respingă preocupările reale, susţinând că acestea sunt nefondate. În timp ce cercetătorii afirmă că tehnicile analitice se îmbunătăţesc rapid, îndoielile cu privire la studiile recente de mare impact ridică şi întrebări cu privire la ceea ce se ştie cu adevărat astăzi şi la cât de îngrijoraţi ar trebui să fie oamenii cu privire la microplasticele din organismele lor.

„Articolul este o glumă”

„Nivelurile de microplastic din creierul uman ar putea creşte rapid” a fost titlul şocant al unui studiu larg mediatizat în februarie anul trecut. Analiza, publicată într-o revistă de prestigiu şi preluată de The Guardian, afirma că există o tendinţă de creştere a micro- şi nanoplasticelor (MNP) în ţesutul cerebral, pe baza a zeci de autopsii efectuate între 1997 şi 2024.

Cu toate acestea, în noiembrie, studiul a fost contestat de un grup de oameni de ştiinţă prin publicarea unei scrisori de clarificare „Matters arising” în revista ştiinţifică. În limbajul formal şi diplomatic al publicaţiilor ştiinţifice, oamenii de ştiinţă au afirmat: „Studiul, aşa cum a fost prezentat, pare să se confrunte cu probleme metodologice, cum ar fi controalele limitate ale contaminării şi lipsa etapelor de validare, care pot afecta fiabilitatea concentraţiilor raportate”.

Unul dintre membrii echipei care a semnat scrisoarea a fost şi mai direct. „Articolul despre microplasticul din creier este o glumă”, a declarat dr. Dušan Materić, de la Centrul Helmholtz pentru Cercetări de Mediu din Germania. „Se ştie că grăsimile produc rezultate fals pozitive pentru polietilenă. Creierul are (aproximativ) 60% grăsime”. Materić şi colegii săi au sugerat că creşterea nivelului de obezitate ar putea fi o explicaţie alternativă pentru tendinţa raportată în studiu.

„Acest articol este foarte slab şi se poate explica foarte uşor de ce este greşit”, a declarat Materić. El consideră că există îndoieli serioase cu privire la „mai mult de jumătate din articolele cu impact foarte mare” care raportează prezenţa microplasticelor în ţesuturile biologice.

Prof. Matthew Campen, autorul principal al studiului asupra creierului în cauză, a declarat pentru The Guardian:

În general, ne aflăm pur şi simplu într-o perioadă incipientă în care încercăm să înţelegem potenţialele efecte ale MNP asupra sănătăţii umane şi nu există o reţetă pentru a face acest lucru. Majoritatea criticilor adresate lucrărilor de până acum (adică din laboratorul nostru şi din alte laboratoare) au fost speculative şi nu s-au bazat pe date reale. Am recunoscut numeroasele oportunităţi de îmbunătăţire şi perfecţionare şi încercăm să ne folosim resursele limitate pentru a genera teste şi date mai bune, în loc să ne angajăm continuu într-o polemică.

Îndoieli echivalente cu o „bombă”

Dar studiul asupra creierului nu este singurul care a fost contestat.

Un alt studiu, care a raportat că pacienţii cu MNP detectate în plăcile arterelor carotide aveau un risc mai mare de atacuri de cord şi accidente vasculare cerebrale decât pacienţii la care nu s-au detectat MNP, a fost ulterior criticat pentru că nu a testat probe martor prelevate în sala de operaţie. Probele martor sunt o modalitate de a măsura cât de multă contaminare de fond poate fi prezentă.

Un alt studiu a raportat prezenţa MNP în testiculele umane, „evidenţiind omniprezenţa microplasticelor în sistemul reproducător masculin”. Dar alţi oameni de ştiinţă au avut o opinie diferită: „Considerăm că abordarea analitică utilizată nu este suficient de robustă pentru a susţine aceste afirmaţii”, au spus ei.

Acest studiu a fost realizat de prof. Campen şi de colegii săi, care au răspuns: „Pentru a cita din serialul de televiziune Ted Lasso, «(Testele bioanalitice) nu vor fi niciodată perfecte. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să continuăm să cerem ajutor şi să îl acceptăm atunci când este posibil, iar dacă vom continua să facem acest lucru, vom evolua mereu spre mai bine.»”

Alte studii contestate includ două care raportează prezenţa particulelor de plastic în sânge – în ambele cazuri, cercetătorii au contestat criticile – şi un altul privind detectarea acestora în artere.

Un studiu care susţine că a detectat 10.000 de particule de nanoplastic pe litru de apă îmbuteliată a fost calificat de critici ca „fundamental nefiabil”, o acuzaţie contestată de oamenii de ştiinţă care l-au întocmit.

Toate aceste îndoieli constituie o adevărată „bombă”, este de părere Roger Kuhlman, chimist care a lucrat anterior la Dow Chemical Company. „Acest lucru ne obligă să reevaluăm tot ceea ce credem că ştim despre microplasticele din organism. Se pare că, de fapt, nu ştim prea multe. Mulţi cercetători fac afirmaţii extraordinare, dar nu furnizează nici măcar dovezile obişnuite”, afirmă Kuhlman.

Deşi chimia analitică are de mult timp stabilite linii directoare pentru modul de analiză precisă a probelor, acestea nu există încă în mod specific pentru MNP, arată dr. Frederic Béen, de la Vrije Universiteit Amsterdam. „Dar vedem încă destul de multe lucrări în care bunele practici de laborator standard care ar trebui respectate nu au fost neapărat respectate”, atrage el atenţia. Acestea includ măsuri pentru a exclude contaminarea de fond, probe martor, repetarea măsurătorilor şi testarea echipamentelor cu probe îmbogăţite cu o cantitate cunoscută de MNP. „Aşadar, nu poţi fi sigur că ceea ce ai găsit nu provine în totalitate sau parţial din unele dintre aceste chestiuni”, explică Béen.

Biologic neverosimil

O metodă cheie de măsurare a masei MNP-urilor dintr-o probă este, poate în mod contraintuitiv, vaporizarea acesteia, apoi captarea vaporilor. Dar această metodă, denumită Py-GC-MS, a fost supusă unor critici speciale. „În prezent, aceasta nu este o tehnică adecvată pentru identificarea polietilenei sau PVC-ului din cauza interferenţelor persistente”, a fost concluzia la care a ajuns un studiu din ianuarie 2025 condus de dr. Cassandra Rauert, chimist de mediu la Universitatea din Queensland, Australia.

„Cred că este o problemă în întregul domeniu”, a declarat Rauert pentru The Guardian. „Cred că multe dintre concentraţiile (de MNP) raportate sunt complet nerealiste”, a opinat ea.

„Nu este o critică la adresa (altor oameni de ştiinţă)”, a adăugat cercetătoarea. „Ei folosesc aceste tehnici pentru că nu avem la dispoziţie nimic mai bun. Dar multe dintre studiile pe care le-am văzut folosesc tehnica fără a înţelege pe deplin datele pe care le furnizează”, a explicat chimista. Ea a spus că neaplicarea verificărilor normale de control al calităţii este „este destul de greu de înţeles”.

Py-GC-MS începe prin piroliza probei – încălzirea acesteia până la vaporizare. Fumul este apoi trecut prin tuburile unui cromatograf de gaze, care separă moleculele mai mici de cele mari. În final, un spectrometru de masă utilizează greutatea diferitelor molecule pentru a le identifica. Problema este că unele molecule mici din fumul provenit din polietilenă şi PVC pot fi produse şi din grăsimile din ţesutul uman. Probele umane sunt „prelucrate” cu substanţe chimice pentru a îndepărta ţesutul înainte de analiză, dar dacă rămân unele resturi, rezultatul poate fi fals pozitiv pentru MNP. Articolul lui Rauert enumeră 18 studii care nu au luat în considerare riscul unor astfel de rezultate fals pozitive.

Rauert susţine, de asemenea, că studiile care raportează niveluri ridicate de MNP în organe sunt pur şi simplu greu de crezut: „Nu am văzut dovezi că particule între 3 şi 30 micrometri pot pătrunde în fluxul sanguin”, a spus ea. „Din ceea ce ştim despre expunerea reală în viaţa noastră de zi cu zi, nu este plauzibil din punct de vedere biologic ca acea masă de plastic să ajungă efectiv în aceste organe. Particulele de plastic de dimensiuni nanometrice sunt cele care pot traversa barierele biologice şi pe care le aşteptăm în interiorul organismului uman”, a spus ea. „Dar instrumentele actuale de care dispunem nu pot detecta particule de dimensiuni nanometrice”, precizează cercetătoarea.

Alte critici au apărut în iulie, într-un studiu de revizuire publicat în Deutsches Ärzteblatt, revista Asociaţiei Medicale Germane. „În prezent, nu există aproape nicio informaţie fiabilă disponibilă cu privire la distribuţia reală a microplasticelor în organism”, au scris oamenii de ştiinţă germani.

Astfel, îmbunătăţirea calităţii măsurătorilor MNP în corpul uman este importantă, spun oamenii de ştiinţă. Dovezile de calitate slabă sunt „iresponsabile” şi pot duce la alarmism, atrage atenţia Rauert: „Vrem să putem obţine date corecte, astfel încât să putem informa în mod adecvat agenţiile noastre de sănătate, guvernele noastre, populaţia generală şi să ne asigurăm că sunt puse în aplicare reglementările şi politicile corecte. Primim multe reacţii de la oameni foarte îngrijoraţi de cantitatea de plastic din corpul lor. Responsabilitatea (oamenilor de ştiinţă) este de a raporta date ştiinţifice solide, astfel încât să nu sperii inutil populaţia generală”, a insistat Rauert.

Tratamente „absurde”

Totodată, Rauert spune că sunt „absurde” tratamentele care pretind că elimină microplasticele din sânge - unele dintre ele sunt promovate la preţul de 10.000 de lire sterline. „Aceste afirmaţii nu au nicio bază ştiinţifică”, a spus ea, şi ar putea introduce şi mai mult plastic în sângele oamenilor, în funcţie de echipamentul utilizat.

Materić atrage atenţia că studiile insuficient de solide ar putea ajuta, de asemenea, lobbyiştii din industria plasticului să minimizeze riscurile cunoscute ale poluării cu plastic.

Având în vedere dovezile foarte limitate, prof. Lamoree mărturiseşte că nu poate spune cât de îngrijoraţi ar trebui să fie oamenii. „Dar, cu siguranţă, eu însămi iau unele măsuri de precauţie, pentru siguranţă. Încerc cu adevărat să folosesc mai puţine materiale plastice, în special când gătesc sau încălzesc alimente sau beau din sticle de plastic. Un alt lucru pe care îl fac este să aerisesc casa”, a explicat el.

„Avem plastic în organism - cred că putem presupune asta”, subliniază Materić. „Dar dovezi concrete cu privire la cantitatea exactă încă nu există. Există şi măsuri foarte simple pe care le puteţi lua pentru a reduce considerabil aportul de MNP. Dacă vă preocupă apa, filtrarea prin cărbune este o soluţie eficientă”, arată el.

Experţii recomandă, de asemenea, evitarea alimentelor sau băuturilor care au fost încălzite în recipiente din plastic.

Rauert consideră că majoritatea MNP-urilor pe care oamenii le ingerează sau le inhalează sunt probabil eliminate de organism, dar nu strică, din precauţie, să fie redusă expunerea la plastic. Mai mult, spune ea, rămâne esenţial să se clarifice incertitudinea cu privire la efectele MNP-urilor asupra sănătăţii noastre: „Ştim că suntem expuşi, aşa că vrem neapărat să ştim ce se întâmplă după aceea şi vom continua să lucrăm la asta, asta e sigur”, promite cercetătoarea.

