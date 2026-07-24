Un fost secretar de stat și directorul ANF au fost trimiși în judecată pentru angajarea fără concurs și fără studii a unui apropiat

Un fost secretar în Ministerul Agriculturii a fost trimis în judecată, în stare de libertate, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie deoarece l-ar fi determinat pe directorul Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), şi acesta trimis în judecată în acelaşi dosar, să îi angajeze un cunoscut, deşi acesta nu avea studii superioare de specialitate în domeniul respectiv. Totodată, afirmă anchetatorii, persoana respectivă a fost transferată de la Camera Deputaţilor la ANF într-un timp mult mai scurt decât prevedea legislaţia în vigoare şi în pofida faptului că aceasta nu absolvise nici cursuri de perfecţionare sau de pregătire profesională în domeniul agricol.

Potrivit DNA, procurori ai Serviciului teritorial Suceava al Direcţiei i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe Adrian Pintea, la data faptei secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), pentru instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată (două acte materiale) şi pe Romeo Şoldea, la data faptei şi în prezent director general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), pentru abuz în serviciu în formă continuată (două acte materiale).

Probele administrate au relevat că în 3 decembrie 2024, în calitate de secretar de stat în MADR, având în subordine directă ANF, Adrian Pintea, profitând de ascendentul conferit de funcţia deţinută, l-ar fi determinat pe directorul general al instituţiei, Romeo Şoldea, să facă, de îndată, demersurile necesare pentru transferul unui cunoscut al său, cu încălcarea unor dispoziţii legale primare.

„Astfel, persoana respectivă a fost transferată de la Camera Deputaţilor – Departamentul Secretariatului Tehnic – Registratură şi Arhivă la Autoritatea Naţională Fitosanitară, pe funcţia publică generală de consilier superior în cadrul Biroului Relaţii Publice Internaţionale, cu atribuţii pe linie de secretariat. Ulterior, persoana a fost mutată definitiv, împreună cu postul ocupat, la Oficiul Judeţean Fitosanitar (OJF) Botoşani, în localitatea sa de domiciliu”, precizează DNA.

Astfel, într-o primă etapă, fostul secretar de stat i-ar fi solicitat lui Şoldea să aprobe, „într-un termen foarte scurt”, transferul persoanei respective de la Camera Deputaţilor la ANF - Biroul Relaţii Publice Internaţionale, deşi ar fi cunoscut că emiterea deciziei de transfer urma să se realizeze cu încălcarea unor dispoziţii din Codul administrativ.

Potrivit acestor dispoziţii, autoritatea publică avea obligaţia de a publica un anunţ cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru verificarea îndeplinirii competenţelor profesionale necesare ocupării funcţiei publice, însă transferul ar fi fost realizat în numai şapte zile de la formularea cererii.

Bugetul MADR, prejudiciat cu peste 148.000 lei

„Într-o a doua etapă, ca urmare a instigării iniţiale exercitate de inculpatul Pintea Adrian, inculpatul Şoldea Romeo ar fi dispus mutarea definitivă a aceleiaşi persoane, împreună cu postul ocupat, la OJF Botoşani, cu începere de la data de 16 decembrie 2024, printr-o decizie presupus nelegală, adoptată cu încălcarea legislaţiei naţionale şi a regulamentelor Uniunii Europene aplicabile în domeniu. În acest mod, persoana respectivă ar fi fost încadrată pe o funcţie publică ce presupunea exercitarea atribuţiilor de control în domeniul tehnic fitosanitar. În acest scop, ar fi fost operate modificări ale fişei postului, noului angajat fiindu-i atribuite competenţe pe care nu le putea exercita nici în fapt, nici în drept, întrucât nu deţinea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar şi nici nu absolvise cursuri de perfecţionare sau pregătire profesională în domeniul agricol, horticol, biologic ori chimic”, arată anchetatorii.

Potrivit sursei citate, prin aceste demersuri, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Autorităţii Naţionale Fitosanitare, prin încadrarea, în condiţii presupus nelegale, prin transfer, a unei persoane pe un post pe care nu îl putea ocupa prin concurs, în contextul suspendării organizării concursurilor, precum şi prin imposibilitatea obiectivă a acesteia de a îndeplini atribuţiile prevăzute în fişa postului.

Totodată, adaugă anchetatorii, ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului MADR în cuantum de 148.542 lei, reprezentând salariile brute încasate de persoana respectivă în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025, în calitate de funcţionar public cu atribuţii de control.

Autoritatea Naţională Fitosanitară s-a constituit parte civilă în cauză cu suma menţionată anterior şi a solicitat actualizarea acesteia cu rata inflaţiei, precum şi obligarea la plata dobânzii legale penalizatoare, calculată de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a acestuia.

Procurorii anticorupţie au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil deţinut de inculpatul Pintea şi asupra unui bun mobil deţinut de Şoldea, până la concurenţa sumei de 148.542 lei şi a cheltuielilor judiciare.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Editor : Liviu Cojan