Primii oameni foloseau lemne aduse de apă pentru a aprinde focuri, în urmă cu 780.000 de ani

Cercetătorii dintr-o echipă internaţională au descoperit că primii oameni, care trăiau în urmă cu aproximativ 780.000 de ani, foloseau focul în moduri simple şi practice, a anunţat Universitatea Ebraică din Ierusalim într-un comunicat publicat miercuri, relatează Xinhua, preluat de Agerpres.

Ei au descoperit că primii oameni foloseau în principal lemne aduse de apă pe malurile unui lac aflat în partea nordică a teritoriului actual al Israelului, în loc să caute în mod activ cele mai bune bucăţi de lemn pe uscat.

Noul studiu, publicat în Quaternary Science Reviews, a fost realizat într-un sit străvechi denumit „Podul Fiicelor lui Iacob”, unde oamenii de ştiinţă au studiat mici fragmente de mangal rămase în urma unor focuri preistorice.

Rămăşiţele analizate arată că primii oameni s-au întors în acelaşi loc de pe malul lacului timp de mii de ani. Zona oferea avantaje cheie: apă, plante, animale şi o sursă constantă şi uşoară de lemne pentru foc. Având combustibil mereu la îndemână, ei puteau întreţine focuri pentru gătit, încălzire şi utilizare zilnică.

Cercetătorii israelieni au spus că acest lucru arată că primii oameni erau practici şi adaptabili, folosind resursele disponibile în mod natural. Focul a fost probabil un motiv cheie pentru care au ales acel loc şi pentru care s-au întors în mod repetat acolo.

Noile descoperiri îi ajută pe cercetători să înţeleagă mai bine modul în care trăiau primii oameni şi cât de important era focul pentru supravieţuire, hrană şi stabilirea într-un singur loc, au concluzionat autorii studiului.

