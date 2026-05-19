Live TV

Poluarea aerului, legată de depresie și anxietate. Cercetătorii avertizează asupra unui risc ignorat

Data publicării:
poluare aer sanatate mintala
Foto: Getty Images
Din articol
Legături demonstrate de studii internaționale Impactul poluării asupra sănătății mintale Povestea unei femei afectate

Tot mai multe studii arată că poluarea aerului nu afectează doar plămânii și inima, ci poate agrava depresia, anxietatea și alte tulburări psihice, scrie Live Science. În condițiile în care aproape 99% din populația lumii respiră aer peste limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, cercetătorii avertizează că impactul asupra sănătății mintale ar putea fi o consecință majoră, dar ignorată, a crizei poluării.

Un număr tot mai mare de studii arată cum expunerea pe termen lung la poluarea aerului poate agrava depresia, anxietatea și alte probleme de sănătate mintală, ridicând noi îngrijorări cu privire la efectele ascunse ale aerului poluat.

În clinici și laboratoare din întreaga lume, oamenii de știință descoperă o consecință a poluării aerului care a primit puțină atenție timp de decenii: aerul poluat nu numai că afectează plămânii și inima, ci dăunează și creierului.

Citește și: Bucureștiul, cea mai poluată capitală din UE. Care sunt cele mai nocive zone din Capitală

Legături demonstrate de studii internaționale

Studii ample efectuate în Asia, Statele Unite și Europa au stabilit o legătură între expunerea pe termen lung la poluarea aerului și un risc mai ridicat de depresie, anxietate și declin cognitiv, în timp ce studiile de laborator și pe animale sugerează posibile mecanisme care determină acest efect. Cercetările sugerează că poluarea poate crește, de asemenea, riscul de schizofrenie și tulburare bipolară, și chiar riscul de sinucidere.

Amploarea problemei este uluitoare, întrucât poluarea aerului afectează aproape toată lumea de pe planetă. Aproximativ 99% din populația mondială respiră aer cu niveluri de poluare care depășesc standardele de calitate a aerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, cel mai poluat aer fiind adesea întâlnit în țările cu venituri mici și medii.

În India, unde nivelurile de poluare se numără printre cele mai ridicate din lume, aceste descoperiri ar putea ajuta la explicarea simptomelor de sănătate mintală pe care multe persoane le-au experimentat în tăcere de ani de zile, au declarat oamenii de știință pentru Live Science.

Citește și: Oceanele fierb: El Nino riscă să declanșeze un nou record istoric de căldură, avertizează Copernicus

Impactul poluării asupra sănătății mintale

Zonele din India expuse pe termen lung la un nivel ridicat de poluare au furnizat unele dintre cele mai solide dovezi ale acestei legături. O analiză din 2025 a chestionat 359 de persoane din nordul Indiei, constatând că locuitorii comunităților situate la o distanță de 3 mile (5 kilometri) de centralele termice pe cărbune erau mai predispuși să raporteze stres, anxietate și depresie decât cei care locuiau mai departe de aceste centrale. Femeile, în special, au fost afectate.

De remarcat faptul că expunerea generală a populației la sursele de poluare a aerului este influențată și de rolurile de gen. Poluarea aerului din locuințe este frecventă în zonele rurale din India, deoarece pentru gătit sau încălzirea apei se utilizează combustibili din biomasă, precum lemnul de foc, turte uscate din bălegar de vacă și reziduuri agricole.

Într-o analiză efectuată pe aproape 30.000 de adulți cu vârsta de peste 60 de ani din toată India, cei care utilizau aceste combustibili solizi erau mai predispuși să raporteze simptome depresive decât cei care utilizau metode de gătit mai curate, precum electricitatea sau gazul lichefiat, chiar și după luarea în considerare a unor factori precum statutul economic, educația, sănătatea și condițiile de viață.

Femeile petrec adesea câteva ore pe zi lângă sobele tradiționale de gătit sau alte surse de fum, intensificându-și astfel expunerea față de bărbații care nu au sarcina de a găti.

Un model similar a fost observat și în alte țări din Asia-Pacific.

Citește și: Doar în 13 țări din toată lumea se respiră aer cu adevărat curat. Care sunt cele trei din Europa

Povestea unei femei afectate

Acest lucru este confirmat de experiența lui Rukmini Manjare, în vârstă de 54 de ani, care locuiește în satul Bubnal din statul indian Maharashtra. Timp de mulți ani, ea a lucrat în câmpurile de trestie de zahăr, unde arderea cojilor produce o ceață de fum.

Dar, spre deosebire de bărbații din familia ei, ea petrece și ore întregi gătind la un aragaz tradițional. Acum zece ani, a început să se simtă neliniștită și anxioasă ori de câte ori nivelurile de poluare creșteau brusc.

Recent, familia lui Manjare a încercat să-i reducă expunerea la fum prin instalarea unui încălzitor solar de apă. Dar fumul din casele din vecinătate încă pătrunde în casa ei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
vlad turcanu fb
2
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
3
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1099857353
UE, India și statele nordice pregătesc noi acorduri economice și investiții. Narendra Modi, în vizită la Stockholm
ebola congo
Cât de îngrijorător e focarul de Ebola din Congo? Specialiștii avertizează că epidemia ar putea fi subestimată
Ebola Congo
Alertă de Ebola în Africa: OMS declară urgență internațională după cazurile din Uganda și Congo
autostrada soarelui
Șoferii ar putea plăti rovinieta diferit de la 1 iulie. Ce prevede un proiect al Ministerului Transporturilor
Woman Holding Moist Nicotine Snus Pouch, Tobacco Product, Quit Smoking Concept, Isolated On White Background
Nu urmați exemplul Suediei în privința pliculețelor cu nicotină, avertizează OMS: „Sunt concepute pentru a crea dependență”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Războiul ruso-ucrainean, marcat de o cursă a atacurilor la distanță...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Dispariția „scutului” Orban și atacul Rusiei în Transcarpatia...
ciprian ciucu
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe...
Ultimele știri
Elveția va deschide dosarele secrete privindu-l pe „Îngerul Morții” de la Auschwitz, Josef Mengele
Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a: Elevii susțin astăzi proba la Limbă și comunicare. Cum sunt structurate cerințele
Prima bombă aeriană ghidată a Ucrainei a trecut testele și este gata de utilizare în luptă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul...
Fanatik.ro
Scenariu fabulos! Cum poate să fie Universitatea Craiova cap de serie în turul 3 şi play-off-ul Champions...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Șeful numit de PSD care a transformat o autoritate de stat în propria moșie. Nota de plată achitată de...
Adevărul
Se schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: vor fi emise doar la cursul BNR
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei
Newsweek
Cum poți pierde dreptul la alocația pentru copii? Care tineri primesc alocație și după 18 ani?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...