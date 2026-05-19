Poluarea aerului, legată de depresie și anxietate. Cercetătorii avertizează asupra unui risc ignorat

Tot mai multe studii arată că poluarea aerului nu afectează doar plămânii și inima, ci poate agrava depresia, anxietatea și alte tulburări psihice, scrie Live Science. În condițiile în care aproape 99% din populația lumii respiră aer peste limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, cercetătorii avertizează că impactul asupra sănătății mintale ar putea fi o consecință majoră, dar ignorată, a crizei poluării.

În clinici și laboratoare din întreaga lume, oamenii de știință descoperă o consecință a poluării aerului care a primit puțină atenție timp de decenii: aerul poluat nu numai că afectează plămânii și inima, ci dăunează și creierului.

Legături demonstrate de studii internaționale

Studii ample efectuate în Asia, Statele Unite și Europa au stabilit o legătură între expunerea pe termen lung la poluarea aerului și un risc mai ridicat de depresie, anxietate și declin cognitiv, în timp ce studiile de laborator și pe animale sugerează posibile mecanisme care determină acest efect. Cercetările sugerează că poluarea poate crește, de asemenea, riscul de schizofrenie și tulburare bipolară, și chiar riscul de sinucidere.

Amploarea problemei este uluitoare, întrucât poluarea aerului afectează aproape toată lumea de pe planetă. Aproximativ 99% din populația mondială respiră aer cu niveluri de poluare care depășesc standardele de calitate a aerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, cel mai poluat aer fiind adesea întâlnit în țările cu venituri mici și medii.

În India, unde nivelurile de poluare se numără printre cele mai ridicate din lume, aceste descoperiri ar putea ajuta la explicarea simptomelor de sănătate mintală pe care multe persoane le-au experimentat în tăcere de ani de zile, au declarat oamenii de știință pentru Live Science.

Impactul poluării asupra sănătății mintale

Zonele din India expuse pe termen lung la un nivel ridicat de poluare au furnizat unele dintre cele mai solide dovezi ale acestei legături. O analiză din 2025 a chestionat 359 de persoane din nordul Indiei, constatând că locuitorii comunităților situate la o distanță de 3 mile (5 kilometri) de centralele termice pe cărbune erau mai predispuși să raporteze stres, anxietate și depresie decât cei care locuiau mai departe de aceste centrale. Femeile, în special, au fost afectate.

De remarcat faptul că expunerea generală a populației la sursele de poluare a aerului este influențată și de rolurile de gen. Poluarea aerului din locuințe este frecventă în zonele rurale din India, deoarece pentru gătit sau încălzirea apei se utilizează combustibili din biomasă, precum lemnul de foc, turte uscate din bălegar de vacă și reziduuri agricole.

Într-o analiză efectuată pe aproape 30.000 de adulți cu vârsta de peste 60 de ani din toată India, cei care utilizau aceste combustibili solizi erau mai predispuși să raporteze simptome depresive decât cei care utilizau metode de gătit mai curate, precum electricitatea sau gazul lichefiat, chiar și după luarea în considerare a unor factori precum statutul economic, educația, sănătatea și condițiile de viață.

Femeile petrec adesea câteva ore pe zi lângă sobele tradiționale de gătit sau alte surse de fum, intensificându-și astfel expunerea față de bărbații care nu au sarcina de a găti.

Un model similar a fost observat și în alte țări din Asia-Pacific.

Povestea unei femei afectate

Acest lucru este confirmat de experiența lui Rukmini Manjare, în vârstă de 54 de ani, care locuiește în satul Bubnal din statul indian Maharashtra. Timp de mulți ani, ea a lucrat în câmpurile de trestie de zahăr, unde arderea cojilor produce o ceață de fum.

Dar, spre deosebire de bărbații din familia ei, ea petrece și ore întregi gătind la un aragaz tradițional. Acum zece ani, a început să se simtă neliniștită și anxioasă ori de câte ori nivelurile de poluare creșteau brusc.

Recent, familia lui Manjare a încercat să-i reducă expunerea la fum prin instalarea unui încălzitor solar de apă. Dar fumul din casele din vecinătate încă pătrunde în casa ei.

