Valiza care te urmărește. Cele mai ingenioase device-uri lansate în 2017

Pe lângă ideile năstrușnice ale scriitorilor și regizorilor de film care au prezis viitorul, tehnologia a dat naștere și unor device-uri complet imprevizibile. De la curele inteligente, la perne care te trezesc blând și te ajută să nu mai sforăi sau valize care te urmăresc prin aeroport, iată câteva dintre cele mai ingenioase device-uri lansate în acest an pe platformele de crowdfunding.

Compania americană Travelmate Robotics a lansat la începutul acestui an o campanie de crowdfunding prin care au finanțat lansarea unui device pe care toți pasionații de călătorii îl vor aprecia cu siguranță: valiza care te urmărește.

Travelmate este primul bagaj autonom care se poate mișcă atât pe orizontală cât și pe verticală și își face loc rapid prin aeroporturile aglomerate datorită roților sale omnidirectionale. Device-ul este compatibil cu smartphone-urile ce rulează iOS 8.0 sau Android 4.4 sau orice versiune ulterioară și se poate ține după tine cu o viteză maximă de 10 kilometri pe oră. Device-ul are o baterie care rezistă 4 ore în modul complet autonom, adică dacă o lași pe ea să te urmărească de una singură, și peste 100 de ore în modul clasic. Valiza are un afișaj cu lumini LED care îți arată câtă baterie mai are valiza și un senzor de amprentă care îți permite să îți deschizi bagajul în cel mai futurist mod posibil.

Modulul GPS care îi permite lui Travelmate să te urmărească în mers îți permite și să monitorizezi locația valizei, ceea ce poate fi extrem de util în cazul în care ajungi să îți rătăcești bagajul. Mai mult decât atât, cipul GPS este detașabil, ceea ce înseamnă că îl poți pune pe orice alt bagaj. Dacă cipul se află la o distanță mai mare de 5 metri de smartphone-ul cu care este conectat, începe să bipăie, astfel încât este relativ ușor să îți dai seama dacă ai mers prea repede și ți-ai lăsat valiza în spate. Compania livrează Travelmate cu alte două cipuri în pachet, astfel încât să îți permită să atașezi trackerul GPS de alte două bagaje.

Cea mai mică versiune a bagajului costă 1100 de dolari, în timp ce varianta L de 75 pe 31 pe 52 de centimetri costă 1500 de dolari.

PERIUȚA DE DINȚI SMART

V-ați gândit vreodată că va petreceți pre mult timp periindu-va dinții? Ei bine, periuța inteligentă Unico își propune să schimbe acest lucru. Device-ul, care arată ca un fel de proteză dentară de box, îți curată toți dinții simultan, atât pe interior, cât și pe exterior, iar dinții rotativi ajung în locuri în care nicio periuță normală nu s-a aventurat până acum. Sau cel puțin asta susțin producătorii. Periuța este disponibilă în mai multe dimensiuni, inclusiv una pentru copii, și are și un compartiment special unde intră pasta de dinți. Bineînețeles, device-ul nu ar fi cu adevărat inteligent dacă nu s-ar putea conecta și la o aplicație de mobil cu ajutorul căreia utilizatorii pot stabili intensitatea periajului și durata și pot verifică viața bateriei.

CAȘTILE INTELIGENTE VINCI 2.0

Leonardo da Vinci a fost omul renascentist original, un geniu a cărui expertiză în domenii de la știință la artă o detrona chiar și a pe a experților în domeniu de la vremea respectivă. Căștile Vinci 2.0 produse de compania new-yorkeză Inspiro inc. speră să ofere suficientă versatilitate și performanță încât să se ridice la nivelul numelui pe care îl poartă.

După lansarea de la începutul anului a căștilor over year Vinci, care au strâns o finanțare de peste un milion de dolari pe platforma de crowdfunding Kickstarter, compania americană a prezentat un nou device cu un nou design futurist și o grămadă de funcții ingenioase. Căștile includ un mic ecran OLED și au o memorie internă care variază de la 8 la 32 de giga. Poate va întrebați de ce ar avea nevoie o pereche de căști wirless de memorie internă dacă deja ne putem stoca muzică pe telefonul mobil. Ei bine, v-ați confruntat cel mai probabil cu situația în care ați ieșit la alergat, la înot sau la sală și ați fost nevoiți să mergeți peste tot cu smartphone-ul după voi și să îl uitați pe banda de alergare sau lângă stepper? Căștile astea sunt atât de smart încât includ nu unul, ci doi asistenți vocali: Amazon Alexa și Vinci, ajutorul vocal creat de Inspiro. Asta înseamnă că utilizatorii se pot baza pe comenzi vocale pentru a activa o grămadă de funcții, de la a controla playback-ul muzicii până la a chema un Uber sau să verifica starea vremii. Căștile includ suport atât pentru conexiuni bluetooth cât și wifi și, cu atât mai impresionant, și suport 3G, ceea ce înseamnă că dacă ieșiți la alergat sau la sala voastră de fitness nu există wifi, vă puteți totuși bcura de streaming online de muzică sau asistenți vocali. Și că tot am vorbit de streaming de muzică, Vinci 2.0 sunt compatibile în mod nativ cu servicii precum Spotify, Amazon Music sau Soundcloud. Căștile pot crea de asemenea profiluri de utilizator customizabile, iar inteligența artificială din spatele lor învață cum să să sugereze playlisturi sau melodii în funcție de melodiile la care ai dat like sau dislike.

Căștile funcționează și pe post de fitness tracker și îți monitorizează bătăile inimii, pașii, cadența, viteza de deplasare și chiar integrează o aplicație de antrenor personal care să te ajute să tragi mai eficient de fiare. Nu că nu ar fi fost suficient până acum, dar Vinci 2.0 promit și control prin gesturi care le va permite utilizatorilor să schimbe melodia cu o simplă mișcare a mâinii pe lângă ureche.

Căștile inteligente sunt deja unele dintre cele mai de succes proiecte de Kickstarter din acest an și au strâns peste 300,000 de dolari de la utilizatorii care își doresc să vadă acest produs pe piață. Pentru moment, ele costă între 80 și 200 de dolari pentru cei care le finanțează pe platforma de crowdfunding și între 150 și 400 de dolari retail.

ARTIPHON INSTRUMENT 1

Si că tot am vorbit despre un device futurist numai bun de ascultat muzică, a venit momentul să ne încheiem lista cu unul care te ajută să creezi muzică. Artiphon Instrument 1 este un gadget cu totul și cu totul special care își propune să schimbe modul în care oamenii interacționează cu instrumentele muzicale în era digitală. Device-ul a fost cel mai de succes produs muzical lansat vreodată pe platforma de crowdfunding Kickstarter și a fost între timp lansat pe piață pentru prețul de 400 de dolari.

Instrument 1 aduce a instrument cu corzi, cu o dimensiune care se află la mijlocul dintre o chitară și un ukulele. Corpul este construit dintr-un plastic foarte rezistent și seamănă puțin cu un controller de guitar hero, însă greutatea să și materialele folosite pentru taste sunt semnificativ mai bune decât micuțul gadget de gaming.

Instrumentul are 6, să le spunem, corzi care sunt sensibile la atingere și presiune. La baza sa se află două săgețele care strâng corzile pentru a crește frecvența sunetului. Și mai jos se află 6 butoane cu care poți “ciupi” chitara. Instrumentul include o boxă și o rotiță de volum, ceea ce înseamnă că nu aveți nevoie de un amplificator pentru a va juca cu el. În plus, fiind un instrument digital, sunetele pe care le scoate pot fi de asemenea modelate în 8 feluri diferite. Instrumentul poate fi de asemenea folosit și pe post de midi controller și este compatibil cu orice software suportă un astfel de input de la Abbleton la FruityLoops. Iar acolo începe distracția, pentru că există o infinitate de mostre sonore pe care le puteți încărca și, fie că vă place să cântați la tobe, la chitară, la clarinet sau la mieunat de pisicuțe, veți putea face asta cu ușurință.