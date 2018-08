Aplicația care îți arată unde sunt cetățile din România

Tehnologia ne poate fi de mare ajutor, dacă ştim să o folosim constructiv! "Drumul Cetăţilor" de exemplu, este o aplicaţie care pune pe hartă peste 300 de fortificaţii din România. Cu ajutorul coordonatelor GPS ajungi la obiectivele dorite şi primeşti informaţii legate de arhitectură sau istoria locului. Cum arată o călătorie ghidată de telefon, în minutele următoare, la BONTON.

Peste 300 de fortificaţii din România pot fi cunoscute acum şi prin aplicaţia "Drumul Cetăţilor". Practic, dacă pleci la drum, îţi porneşti aplicaţia şi vei primi notificări cu cele mai apropiate forticaţii. Coordonatele GPS te pot duce direct la cetatea din zonă şi, cu ajutorul telefonului, poţi afla povestea locului.



Cum funcționează aplicația ? Utilizatorul intră în prima secțiune unde găsește harta cu toate cele 315 cetăți, o să vadă exact unde ar putea să dea check in.



Vica Schipor, social media manager: Ce am făcut a fost să punem într-o aplicație peste 300 de fortificații, fiecare cu o poveste unică, 3 sunt chiar în București. Și am construit un joc, un joc prin care îi invităm pe oameni să iasă din casă, să se plimbe și să descopere istoria interactiv. Toată lumea dă check in pe facebook, noi îi invităm să dea în aplicația drumul cetăților și la fiecare check in să descopere de fapt povestea fiecărei fortificații.

De poveştile cetăţilor se ocupă Cristian Pitulice, un tânăr care lucrează de peste 13 ani în domeniul turismului.

Cristian Pitulice, cosultant în turism: Aplicația a fost concepută pentru a scoate oamenii din casă, cu telefonul, pentru că nu ne putem despărți de el. Și am zis ok dacă vreți cu telefonul, cu telefonul să fie". Deschizi aplicația și, pe masură ce mergi pe drum, ea semnalizează că te apropii de o cetate. Îi poți da check in, afli informații despre cetatea respectivă și poți să mergi mai departe. Nu trebuie neapărat să îți croiești tu propriul traseu, pentru că pe măsură ce mergi - te duci de la București la Cluj - vei descoperi obiective turistice, cetăți. Și astfel îți faci tu propiul drum al cetăților nefăcând ceva propriu zis în sensul ăsta, ci îți vezi de drumul tău.

Cele mai multe fortificaţii sunt în Transilvania şi în Dobrogea.

Cristian Pitulice: În ceea ce privește descrierea obiectivelor, noi am încercat fiind vorba de istorie care este o chestie subiectivă, să avem un ton cât mai neutru, să o dăm într-o zonă sau într-o notă cât mai obiectivă, pentru că este destul de ușor să stârnești controverse. Și atunci noi am vrut să prezentăm obiectivele turistice, exact așa cum au fost ele scoase mai degrabă de arheologi, nu de istorici. Tocmai de asta la noi primează cifrele, dimensiunile, care a fost rostul ei, până când a durat și lucrul de genul ăsta. La unele ne-am străduit să aducem și câteva picanterii, sau lucruri curioase despre cetatea respectivă. De exemplu, cum este Cetatea Finișului, ea niciodată nu a fost cucerită. De ce? Pentru că nu a intersat nicodată pe nimeni sau cum este Cetatea Făgărașului, cum a fost cucerită? Întotdeauna prin vicleșug! Pentru că nimeni nu ar fi bătut bălțile alea de acolo, din zonă, ca să cucerească cetatea. Lucruri de genul asta.

Aplicaţia a fost şi pe placul lui Claudiu Petria, unul dintre fondatorii Questo. El a inclus în traseele ghidate de telefon şi câteva fortificaţii din Drumul Cetăţilor.

Claudiu Petria - fondator Questo: Avem în momentul de față 3 tururi construite cu drumul cetăților, apără Cetatea Brașovului, apără Cetatea Sibiului și apără cetățile dacice. De exemplu, avem un tur care se numește apără cetățile dacice în care tu trebuie să pui la adăpost diferite comori ale dacilor. Și treci pe la diferite cetăți, unde rezolvi ghicitori pe care le primești în aplicație și pe măsură ce le primești ghicitorile respective, primești și poveștile cetăților respective, primești și legende ale locurilor plus trimiterea către aplicația drumul cetăților.

Printre utilizatorii aplicaţiei sunt şi cântăreţul de muzică folk Marius Matache dar si bloggerul Cristian Florea.

Marius Matache - cântăreţ: Când am văzut povestea Drumul Cetăților am spus "Stați așa că în fiecare cetate, există un menestrel sau itineranți, pentru că mergeau din cetate în cetate și își ofereau serviciile nobilului cetății. Și am zis că fiecare cetate are nevoie și de muzică ei și așa s-a născut ceea ce numim "Trubadur pe drumul cetăților" și îmi plăcea foarte tare pentru că implică foarte mult noi descoperiri, eu fiind cercetător la bază. Am zis că mi se potrivește. Implică muzică și în drumurile mele prin țara, la concerte, am descoperit foarte multe locuri de care habar nu aveam, dar primeam notificările pentru cetate, verificăm și opream din nou colegii mai tineri să va fac lecția de istorie de astăzi "ce biserică mai vedem?" Și așa m-a apropiat proiectului Drumul Cetăților.



SCristian Florea-blogger: În Dobrogea, noi am fost într-un tur de două zile și am vizitat 14 cetăți, a fost așa la foc continuu, dar tocmai pentru că voiam să descoprim cât mai mult din cetățile care au mai rămase în zona ăsta a României și am văzut locuri foarte faine, pe care nu le-aș fi găsit altfel, nu le aș fi găsit fără aplicație, nu știam că există și care nu cred că sunt promovate altfel decât prin intermediul unui tul de genul asta.



Aplicaţia care te ajută să descoperi cetăţile României are în prezent peste 10.000 de descărcări si aproximativ 2500 de utilizatori activi.

