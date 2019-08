VIDEO. Demonstrație de teleportare holografică reală

Cum vor arăta oare orașele noastre în 2050? Sau mai devreme de atât? Poate vă gândiți undeva la 2030 și tot este prea departe. Hologramele sunt deja aici și mai este foarte puțin până când industria de publicitate le va folosi la scară largă. Hologramele reprezintă viitorul, dar și trecutul nostru, pentru că au fost folosite, de exemplu, pentru a readuce pe scenă artiști iubiți de mare public sau personaje celebre. Dar iată ce se întâmplă în centre comerciale din Dubai sau Japonia, unde animalele se joacă libere printre vizitatori:

Alex Kipman, pe scenă la TED 2016: Mai bine de 100 de ani a petrecut omenirea în lumea 2D, o lume rece, greoaie, cu o tehnologie ținută la distanță. E timpul să facem un upgrade, să simțim, să atingem, să experimentăm live, să explorăm cu ajutorul tehnologiei. Haideți să încercăm ceva şi mai nebunesc: vă invit să experimentaţi în premieră mondială, aici pe scenă TED, o teleportare holografică reală, între mine şi prietenul meu, doctorul Jeffrey Norris de la Laboratorul NASA de Propulsie Reactivă. Ţineţi-ne pumnii.

- Salut, Jeff!

- Salut, Alex.

- Jeff, ne poţi vorbi puţin despre locul în care te afli?

- De fapt sunt în trei locuri. Stau într-o cameră peste drum, în timp ce stau pe scena asta cu ține, în timp ce stau pe Marte, la distanţă de 160 de milioane de km.

- Wow, 160 de milioane de km distanţă! Asta e o nebunie! Ne poţi da niște detalii de unde vin toate datele astea despre Marte?

- Absolut. Asta e o replică holografică precisă a lui Marte, creată pe baza datelor capturate de Curiosity Marș Rover şi pe care o pot explora la fel de uşor ca pe un loc de pe Terra. Oamenii sunt exploratori înnăscuţi. Putem înţelege instantaneu un mediu înconjurător doar prin prezenţa noastră în el. Am creat unelte ca Marș Rover pentru a ne extinde viziunea şi locurile unde putem ajunge. Dar timp de decenii, am explorat de pe un scaun în spatele ecranelor şi tastaturilor. Acum sărim peste toate astea, peste antene gigantice şi sateliţi releu şi peste spaţiul imens dintre lumi, pentru a face primii paşi în acest peisaj că şi cum am fi acolo cu adevărat. Azi, un grup de cercetători din programul nostru văd Marte ca niciodată... o lume străină făcută puţin mai familiară, pentru că ei o explorează în sfârşit aşa cum ar trebui s-o facă oamenii.

Dar visul noastru nu trebuie limitat la crearea impresiei că te afli acolo. Când racordăm lumea asta la cea virtuală, putem face lucruri magice. Putem vedea în lungimi de undă invizibile sau ne putem teleporta pe vârful unui munte. Poate cândva vom simţi mineralele unei roci doar atingând-o.

Facem primii paşi, dar dorim ca întreaga lume să fie cu noi când îi vom face pe următorii, pentru că asta nu e o călătorie a câtorva, ci a tuturor.

Editare web: Luana Păvălucă