Liga 1 de fotbal din România se mută în virtual. Toate echipele, incluse în unul dintre cele mai cunoscute jocuri video

Liga 1 de fotbal din România se mută pe iarba virtuală. În premieră, toate cele 14 echipe ale primei ligi au fost incluse în unul dintre cele mai cunoscute jocuri video, adorat de milioane de fani din toată lumea. De la însemnele echipelor, la echipamente și jucători, jocul reproduce întocmai realitatea, iar chipurile unor jucători sunt copiate fidel. Jocul va fi disponibil de mâine în toată lumea.

Duelul dintre jucătorii FCSB și cei ai echipei Universitatea Craiova s-a mutat de pe iarbă pe terenul virtual.

Doi gameri cu joystick-ul, își aleg echipele și încep jocul:

- Uite, eu îl am pe Mihăilă și o să îl scot pe Bărbuț și îl bag și pe Constantin și am doi.

- Ok, eu sunt gata!

Fanii vor putea juca fotbal... de pe canapea cu echipe ca Dinamo, CFR Cluj ori Astra Giurgiu. Toate cele 14 echipe ale Ligii 1 din România din sezonul 2019-2020 sunt, în premieră, incluse în unul dintre cele mai cunoscute jocuri video din lume, preferat de milioane de împătimiți ai sportului-rege.

Andrei Lăzărescu, senior producer: A fost produs întregul sistem competițional. Toate tricourile, toate stemele, absolut totul este acolo, toți jucătorii, toate statisticile jucătorilor. Sperăm ca în viitor să reușim să reproducem cât mai fidel și fiecare față a jucătorilor.

În joc a fost inclus și cuplul tată-fiu Gheorghe și Ianis Hagi. Producătorii iau în considerare ca în viitor să adauge și alte echipe românești care fac parte din ligi inferioare.

Alex Constantinescu, senior game designer: Pentru crearea jucătorilor și reprezentarea lor autentică se folosește un proces de fotometrie. Există o platformă care are în jur de 20 de camere la 360 de grade, care face foarte multe fotografii jucătorului. Vedeți aici cum aleargă, contextul e că tocmai s-a dat un gol și ei trebuie să alerge și să se bucure. Studioul de motion capture este foarte mare, aproape cât un stadion de fotbal, au nevoie să fugă...

Radu Varvara, animator: Folosim pentru asta niște costume speciale cu care îmbrăcăm actorii sau jucătorii de fotbal, îi punem să facă niște mișcări și acele mișcări și toată animația cumva o transferăm apoi pe niște modele 3D.

Jocul a fost creat aproape în totalitate în România și va fi disponibil în toată lumea de la sfârșitul acestei săptămâni. Pentru a marca evenimentul, producătorii jocului au adus la București trofeul Champions League.

Editor web: Liviu Cojan