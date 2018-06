Metoda neobișnuită prin care chinezii fac economie la... hârtie igienică

Inteligenţa artificială a ajuns în cele mai neaşteptate locuri din China, chiar şi în toaletele publice unde aparate de recunoaştere facială distribuie hârtie igienică utilizatorilor pentru a face economie, relatează vineri EFE, citată de Agerpres.

De două luni, un aparat de recunoaştere facială este folosit în toaletele publice din districtul Jing'an al oraşului Shanghai, potrivit ziarului local Shine, care notează că noua modalitate a permis economisirea unei cantităţi importante de hârtie igienică.



„Aparatul de scanare facială poate economisi până la 70 % din hârtia igienică”, a declarat Li Bei, un angajat al companiei care furnizează dispozitivele, Shoulian Science and Technology Co.



După scanarea feţei utilizatorului, aparatul distribuie hârtia igienică. Pentru majoritatea persoanelor, precizează Li, „o bucată de 80 de centimetri ar trebui să fie suficientă".



Totuşi, utilizatorii toaletelor pot cere mai multă hârtie personalului de întreţinere, care nu va cere bani pentru hârtia suplimentară. Aparatul de scanare facială poate fi utilizat o singură dată, după care trebuie să se aştepte să treacă 9 minute.



„Luăm în considerare unele ajustări făcute aparatului care are o înălţime de 1,8 metri, ceea ce nu este convenabil pentru copii sau pentru unele persoane mai mici de statură", a recunoscut Li.



Aproximativ 1.500 persoane folosesc zilnic această toaletă care are senzori pentru a-i monitoriza pe vizitatori.



După succesul înregistrat în cele două luni de testări, campania preconizează să implementeze această tehnologie şi în alte zone ale oraşului.



În metropole precum capitala Beijing funcţionează deja sisteme similare, ca de exemplu la Hongqiao Market, populara piaţă a perlelor.