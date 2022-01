În 2021, am avut zboruri suborbitale, am avut un rover care a ajuns pe Marte, am trimis telescopul James Webb, cel mai performant de până acum, în spațiu și așteptăm de la el multe „cadouri” în 2022. Ce vom vedea în 2022, dacă ne vom uita în sus, pe cer? Adrian Șonka, astronom la observatorul Amiral Vasile Urseanu, a prezentat la Digi24 principalele evenimente astronomice ale anului 2022.

Orice an este bun pentru astronomi, pentru se petrec foarte multe fenomene și se văd foarte multe obiecte de pe Pământ, spune Adrian Șonka. Anul 2022 ne va aduce două eclipse vizibile din România.

Una dintre ele va fi vizibilă doar 20 de minute, pentru că apune Luna. Pe 16 mai o să avem o eclipsă de Lună. Practic, va trebui să ne uităm dimineața la Lună, pe la ora 5:00, și vom constata că este foarte aproape de orizont, pentru că începe să apună, dar tot atunci va începe să intre în umbra Pământului. O să fie un fenomen spectaculos pentru că vom vedea și apusul Lunii eclipsate, și răsăritul Soarelui. O să fie amuzant atunci, spune Adrian Șonka.

Vom mai avea o eclipsă, de Soare, parțială, care va fi vizibilă și de la noi, pe 25 octombrie. Maximul o să fie pe la ora 13:40 și o să se vadă bine. Atunci o să fie mai bine să te afli în estul țării. Acolo, Soarele o să fie acoperit cam 45 la sută de către Lună, în timp ce în vestul țării o să fie cam 30 - 34 la sută acoperit. Dar este o eclipsă frumoasă de Soare, care o să se vadă, și pentru noi avantajul este că se vede parțială de oriunde de pe glob, deci nu trebuie să ne „supărăm” că alții ar putea să o vadă totală, glumește astronomul.

Ocultație între Lună și Marte. Planete vizibile

Mai avem ca fenomen spectaculos apropierea planetei Marte. Marte se apropie de Pământ în decembrie și o să ajungă pe la 80 de milioane de kilometri de noi. Tot atunci, în seara în care se vede cel mai bine din tot anul, Luna o să treacă peste Marte și o să o acopere. O să se vadă undeva pe la 7:00 dimineața o ocultație între Lună și Marte. „De-abia aștept, o să fie interesant”, mărturisește Adrian Șonka.

Mai avem și alte planete vizibile. De exemplu, în luna martie, dimineața, se vor vedea patru planete pe cer. Foarte ușor - te trezești și le vezi pe toate de la geam, înspre Răsărit: Mercur, Marte, Venus și Saturn.

Apoi, o să se întâlnească Marte cu Saturn, prin luna aprilie, o să fie una lângă alta, tot așa, dimineața. O să se întâlnească și Venus cu Jupiter, pe 1 mai.

Din luna iulie, tot anul, se vor vedea trei planete, toată noaptea: Saturn, Jupiter și Marte. Vor rămâne vizibile până la sfârșitul anului.

„Avem un an plin, mai sunt și misiuni spațiale, cerul este destul de ocupat”, a conchis Adrian Șonka.

Ploaia de stele căzătoare

Dintre cometele pe care le cunoaștem, niciuna nu o să dea vreun spectacol deosebit în anul 2022, în schimb, meteorii se vor vedea. Aceștia vin în fiecare an, sunt ca sărbătorile - în fiecare an, în aceeași zi, se produce un maxim de curent de meteori. Putem să începem să-i vedem încă din noaptea de 3 spre 4 ianuarie, Quadrantidele, vreo 100 de stele căzătoare pe oră. Apoi avem Perseidele, între 11 și 13 august, avem și Geminidele în decembrie. Mai sunt și alți curenți de meteori, dar se văd mai puține stele căzătoare, spune Adrian Șonka.

Anul recuceririi Lunii

Pe de altă parte, 2022 o să fie anul recuceririi Lunii, pentru că aproape toate statele care își permit vor lansa sonde înspre Lună. Americanii vor lansa sistemul lor Artemis până la Lună și înapoi, fără oameni la bord, vor testa să vadă dacă funcționează totul. India și China vor lansa la rândul lor sonde spre Lună și se pare că și Ucraina vrea să lanseze un satelit care să studieze Luna îndeaproape. „Practic, Luna va asaltată, nu știu cum o să se descurce”, glumește Adrian Șonka.

Marte o să fie și ea vizitată, o să se lanseze la sfârșitul anului o misiune spre Marte care va ajunge în 2023 și, de asemenea, vom ciocni și un satelit de un asteroid, misiunea DART va ajunge prin decembrie la ținta sa și va lovi satelitul unui asteroid, a reamintit astronomul.

