Explicații pentru fotografia spectaculoasă cu munții Bucegi realizată din București

Munții Bucegi s-au văzut, miercuri, din Capitală. Imaginea impresionantă a fost surprinsă de fotograful Dan Mihai Bălănescu de la etajul unei clădiri înalte din Piața Universității.

Autorul acestei fotografii - care a stârnit controverse în mediul online - a explicat la Digi24 cum a fost posibil să surprindă spectaculoasa imagine:

„Nu este pentru prima dată, cred că am fotografiat în fiecare an, atât vara, cât și iarna. Este și un fenomen ce se datorează obiectivului folosit. Atunci când folosești obiective cu focală mare, fenomenul se numește compresie. Planul se comprimă, pentru că fotografia este în 2D, nu în 3D, și atunci lucrurile sunt comprimate. Dar vă garantez că și cu ochiul liber - și am surprins fotografii chiar și cu telefonul mobil - se vedeau extrem de bine. Au fost condiții foarte bune, o atmosferă foarte clară după ploaia ce a fost cu o zi înainte, răcoarea de dimineață, aerul curat”, a spus Dan Mihai Bălănescu.

Fotograful respinge acuzațiile că imaginea ar fi fost editată, că ar fi fost prelucrată în Photoshop. „Nu, nu este o fotografie editată, se pot vedea destul de des din clădirile înalte, mai ales cei care lucrează în nordul Bucureștiului, în zona Pipera, doar că foarte rar se pot vedea atât de clar. Se pot distinge releul de pe Coștila sau chiar, în fotografia postată aseară, se poate distinge cabana de pe Vf. Omu”, a spus Dan Mihai Bălănescu.

Deși nu este un fenomen des întâlnit, într-adevăr, Munții Carpați pot fi uneori văzuți din București. Totul este posibil datorită reflexiei luminii, în funcție de densitatea aerului.

„ Aerul rece are o densitate mare, este un aer greu și nu lasă pulberile de la nivelul orașului să se ridice, așa cum se întâmplă atunci când aerul este cald, se ridică în atmosferă și pulberile se ridică de la sol. Pe altă parte, este un aer foarte uscat, de această dată nu avem umiditate suficientă și atunci nu este nici acea pâclă și transparența aerului este foarte, foarte bună”, a explicat Simona Căpșună, meteorolog Digi24. „Și eu am lucrat în nordul Capitalei, inclusiv Administrația Națională de Meteorologie are sediul acolo, în nordul Capitalei, și în astfel de dimineți se vedea linia munților ca o dantelă, ce-i drept, iar acum când doar crestele au zăpadă, contrastul de culoare este oarecum mai mare. În zilele următoare vom mai avea astfel de dimineți, deci cei curioși sau care lucrează în nordul Capitalei ar putea să încerce să mai vadă dimineața astfel de imagini”, a mai spus Simona Căpșună.

Nu este prima dată când Munții Bucegi au putut fi admirați din București. Acest fenomen a avut loc și în alți ani, atât iarna, cât și vara, iar dovadă sunt imaginile trimise de-a lungul timpului de telespectatorii Digi24.

Una dintre fotografii a fost făcută chiar joi, în zona Pipera, și ne-a fost trimisă de Camelia:

Munții Bucegi au fost surprinși și în urmă cu câteva zile din zona Băneasa a Capitalei, dar și în urmă cu două săptămâni, filmați din cartierul Dorobanți.

Munții văzuți din zona Gării Băneasa

Munții văzuți din clădirea Parlamentului, marți, 12 februarie 2020

