FOTO. A fost desemnat „Arborele european al anului”. Locul ocupat de „reprezentantul” României

Își trage numele de la trilurile nenumăratelor păsări care poposesc în ramurile lui. Are 235 de ani (a fost plantat în 1783) și a fost desemnat „Arborele european al anului” la ediția de anul acesta a concursului, la care și România a avut un „concurent”, ieșit pe un onorabil loc 13. Marele câștigător este însă un magnific stejar de plută, căruia i se spune „Fluierătorul” și care se află în Águas de Moura, Alentejo, în Portugalia. Iată poveștile celor mai spectaculoși copaci din Europa:

Foto: treeoftheyear.org

1. Stejarul de plută (Quercus Super). Acest stejar a fost deja decojit de plută de mai mult de douăzeci de ori.

Foto: Treeoftheyear

Pe lângă contribuția la industria plutei, are o importanță imensă pentru serviciile ecosistemice și pentru combaterea schimbărilor climatice. La cei 234 de ani ai săi (în momentul în care a fost înscris în concurs), „Whistler” („Fluierătorul”) a fost declarat „copac de interes public” încă din 1988 și este înregistrat în Cartea Recordurilor ca „cel mai mare stejar de plută din lume”, potrivit site-ului treeoftheyear.org. A primit 26.606 voturi online.

Concursul „Arborele european al anului” există din 2011. Votul, care se desfășoară online, este organizat de Asociația de Parteneriat pentru Mediu (EPA)

Iată și ceilalți laureați:

2.Bătrânii ulmi din Cabeza Buey (Spania)

Foto: Treeoftheyear

Acești șapte ulmi (Ulmus minor) bătrâni au obținut 22.323 de voturi. Sunt ultimii reprezentanți ai olmedelor urbane din Extremadura. În ciuda amenințării cu boala olandeză a ulmilor (o boală care a ucis mai mult de 1 milion de copaci în Spania și mai mult de 1 miliard în lume), acești copaci au reușit să rămână în picioare, dominând împrejurimile schitului Sanctuarului Maicii Domnului din Belen, de mare valoare istorică, artistică și cu origini templiere. Au 450 de ani!

3. Acest stejar englezesc (Quercus robur l.) este numit „bătrânul pădurilor din Belgorod”

Foto: Treeoftheyear

Are 188 de ani și e declarat monument național în Rusia. Crește în comuna Dubovoi, în regiunea Belgorod din Federația Rusă, în apropiere de granița cu Ucraina. A primit 21.884 de voturi.

4. „Supraviețuitorul” din Zengővárkony, castan dulce (Castanea sativa)

Foto: Treeoftheyear

Acest castan are 300 de ani și este deja celebru. Se află în Zengővárkony, un sătuc din Ungaria cu 400 de suflete. Castanul a fost sursa de subzistență pentru localnici; prin urmare, ei l-au îngrijit cu multă dăruire. De-a lungul secolelor, copacul a supravietuit atât diferitelor boli care i-au afectat scoarța, cât și naționalizării de după război și chiar unui incendiu, izbucnit într-o iarnă rece. Pentru localnici, castanul de 300 de ani este simbolul continuității și al dorinței de a trăi. A primit 13.877 de voturi.

5. Stejarul Gilwell (Marea Britanie). Specia: stejarul pedunculat (Quercus Eobur L.)

Foto: Treeoftheyear

Are 12.955 de voturi. Se află în regiunea Londrei, Anglia, și este un simbol pentru cercetași. Are între 450-550 de ani și se află în inima parcului Gilwell din Epping, sediul mișcării cercetașilor inițiată de Robert Baden Powell. Stejarul secular a fost adoptat de Powell în 1929 ca simbol pentru amplificarea mișcării cercetașilor la nivel mondial. Are un mesaj pentru tinerii cercetași: că lucrurile mari pot avea un start modest.

6. Mărul (Malus domestica) din Bošáca (Slovacia)

Foto: Treeoftheyear

Are 120 de ani și pare să fie un măr încăpățânat, care nu renunță. Aparține unei specii devenite rare. Trunchiul său poartă numeroase cicatrici, zgârieturi, dar mărul continuă să rodească. Pare să aibă o vitalitate interioară uimitoare. Înflorește întotdeauna bogat în primăvară și oferă o extrem de bogată recoltă de mere toamna. Culese, merele rezistă peste iarnă, până în vara următoare. Copacul a primit 12.249 de voturi.

7. Platanul masiv (Platanus orientalis) – simbolul localității Trsteno (Croația) Foto: Treeoftheyear Este un martor viu al localității Trsteno din regiunea croată Dubrovnik. Are peste 500 de ani. Frumusețea, mărimea și vârsta acestuia sunt suficiente motive pentru a fi un obiectiv turistic intens vizitat. La începutul secolului al XV-lea, arborele a fost adus din Constantinopol de căpitanul Florio Jakob Antunov, care l-a plantat lângă un izvor. Copacul a supraviețuit tuturor cuceritorilor - invadatorilor turci, armatei lui Napoleon și trupelor rusești - datorită climatului blând, izvorului care dă viață și îngrijirii localnicilor, care l-au ajutat să supraviețuiască. Este monument natural protejat. A primit 11.821 de voturi. 8. Arborii sequoia din Iușbunar (Bulgaria) Cele trei exemplare magnifice de arbori sequoia sunt situate în apropierea satului Bogoslov din Kiustendil, regiunea Iușbunar, Bulgaria. Arborii fac parte dintr-o pădure seculară. Semințele au fost aduse pentru prima dată în Bulgaria de un renumit pădurar, Iordan Mitrev, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Au 130 de ani. Sunt cele mai înalte exemplare de arbori din Bulgaria, ocupând un loc important în istoria silviculturii acestei țări. Mulți oameni din regiune și din țară doresc să viziteze satul pentru a îmbrățișa copacii și pentru a beneficia de energia lor. Copacii au primit 11.625 de voturi.

9. Nucul negru (Juglans nigra) din Kvasice (Cehia)

În anul 1790, Jan Nepomuk, contele din Lamberg, a întemeiat un parc, unde a fost plantat un nuc negru, printre alți copaci. Leopoldina Thun, contesă de Lamberg, avea o capelă de lemn construită sub copac, în memoria tatălui ei, care s-a înecat în râul Morava. După ce parcul a fost deschis publicului, locul a devenit o destinație frecventă a vizitelor de revelație spirituală. Arborele s-a aflat într-o stare foarte proastă, după inundațiile din 1997. Grație unei intervenții profesioniste, nucul din Kvasice a fost recuperat și este încă bijuteria parcului. Are 230 de ani. A primit 11.022 de voturi.



10. Molidul-vrăjitoare (Lituania)