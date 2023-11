Ministrul Mediului: „Relocarea urşilor nu funcţionează. Trebuie să începem cu urşii problemă, gunoieri și cerșetori”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri că a constatat că relocarea urşilor este un instrument care nu funcţionează şi „trebuie să începem cu urşii problemă, de pe marginea drumului, cu urşii cerşetori, gunoieri, dar mai ales cu urşii care atacă gospodăriile oamenilor”, potrivit News.ro.

Ministrul Mediului a declarat în emisiunea România Politică, de la Prima News că astăzi există o legislaţie care permite să se intervină în cazul unor urşi care fac probleme într-o localitate.

„Au trecut deja trei ani de zile de la data când a fost aprobată Ordonanţa şi cred că putem trage nişte concluzii şi să o îmbunătăţim. Spre exemplu, am constatat că relocarea este un instrument care nu funcţionează. Un urs problemă, din ce mi-au spus oamenii, primarii şi specialiştii, rămâne un urs problemă. Probabil va recidiva şi din nou va crea probleme în acea comunitate. De aceea, eu consider că relocarea acelui exemplar, că o facem în acelaşi judeţ, pe partea cealaltă a muntelui, nu face decât să mute problema dintr-o comunitate în alta. Am dat instrucţiuni colegilor să modifice ordonanţa în sensul în care, dacă se constată că la un interval de timp ursul generează din nou probleme, atunci când va fi identificat, opinia mea este că acel urs nu ar trebui să mai fie lăsat să facă probleme în continuare şi ar trebui să fie eutanasiat. Ştiu că este o măsură dură, dar când discutăm de gestionarea populaţiei de urs, de împuşcarea sau eutanasierea lor, trebuie să începem cu urşii problemă”, a subliniat Fechet.

Ministrul Mediului a spus că a semnat cu mâna lui ordinul privind cotele de intervenţie şi prevenţie.

„Am întrebat astăzi la minister şi colegii mi-au spus că doar 14 urşi din 80, cota de intervenţie, când avem o problemă, au fost împuşcaţi”, a arătat Fechet.

Despre proiectul de lege aflat în dezbatere în Parlament, ministrul a afirmat că nu îşi va da niciodată cu părerea despre cifre şi că nu este de acord cu vânătoarea de trofee.

„Eu cred că ar trebui să începem, că împuşcăm 500 sau 700, noi trebuie să începem cu urşii problemă, cu urşii de pe marginea drumului, cu urşii cerşetori, gunoieri, dar mai ales cu urşii care atacă gospodăriile oamenilor”, a afirmat Fechet.

