Schimbările climatice amenință comorile culinare extrem de profitabile ale UE. „Nu am mai văzut niciodată așa”

Fermierii care produc alimente premium, cum ar fi parmezanul sau brânza Raclette, se luptă să respecte regulile stricte de producție impuse de blocului comunitar al UE ca urmare a secetei din acest an, notează Politico Europe.

De la brânzeturile de renume mondial din Franța până la jambónul spaniol, cele mai profitabile exporturi de alimente de pe continent sunt supuse unor presiuni.

O secetă intensă, despre care oamenii de știință spun că ar putea fi cea mai gravă din ultimii 500 de ani, a afectat tot felul de recolte din Europa, inclusiv recoltele de cereale, legume, miere și vin.

În plus, valul de secetă a pus în pericol și producția de specialități regionale din Europa ce sunt protejate de atestatul UE care le certifică calitatea și caracterul lor tradițional, ceea ce le face să aibă un preț mai mare decât media alimentelor.

Evenimentele meteorologice mai dure și mai frecvente schimbă ciclurile de producție, ceea ce face mai dificil pentru producătorii acestor alimente gourmet să respecte rețetele și procedurile stricte și tradiționale pe care trebuie să le mențină.

Pierderea în câștiguri ar putea fi substanțială. Chiar anul trecut, alimentele și băuturile vândute sub aceste etichete europene de calitate, cunoscute sub denumirea de indicații geografice (IG), au generat venituri de peste 70 de miliarde de euro.

În Franța, țară care se mândrește cu peste 250 de astfel de etichete, fermierii de lactate din regiunea Savoie producând brânzeturi precum Emmentalul de Savoie sau omologul său lipicios, Raclette de Savoie, spun că seceta a uscat câmpiile înierbate care, potrivit rețetelor lor vechi de secole, sunt esențiale pentru dieta vacilor lor.

Thomas Dantin, fermier și reprezentant al fermierilor din Savoie, a spus că seceta de anul acesta a făcut imposibilă îndeplinirea cerințelor de pășunat pentru produsele de calitate.

Fermierii din Savoie și alți câțiva producători francezi de produse alimentare de înaltă calitate au cerut derogări de la regulile de producție pe fondul secetei, pentru a le fi permis să continue să folosească timbrul profitabil al UE, deși nu respectă standardele, a declarat ministrul francez al Agriculturii, Marc Fesneau, într-o conferință de presă de săptămâna trecută.

În sud-vestul Franței, fermierii din Piment d'Espelette au obținut o derogare de la INAO (un organism guvernamental care reglementează indicațiile geografice și alte avize pentru produsele de calitate) privind o regulă care care cere ca piperul lor de lux să fie irigat doar cu apă de ploaie, ceva ce și-au dat seama că ar fi imposibil acum din cauza secetei.

Fesneau a spus că trebuie să se evite daunele aduse de vânzarea alimentelor fără etichetele gourmet, pentru că altfel fermierii au primi o mare lovitură.

Oficialul guvernamental franez a subliniat că derogările sunt „temporare”, în timp ce fermierii sunt îngrijorați de capacitatea lor de a se adapta la un mediu în schimbare, care, atâta timp cât emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească, se prevede doar că va deveni mai cald și mai uscat.

Seceta din acest an de pe râul Po al Italiei, de care depinde 30% din agricultura industrializată a Italiei, a făcut ca producătorii de brânză parmezan să se lupte să respecte propriile standarde de producție, deoarece vacile lor au produs mai puțin lapte.

Producătorii de șuncă iberică de rasă pură, hrănită cu ghinde din Spania și cunoscută sub denumirea de „Jamón de Bellota”, spun că stejarii afectați de secetă au început să producă mai puține ghinde.

Pentru a se adapta, Alfonso Blanco de la Ibesa, un grup de producători care vând acest produs alimentar de înaltă calitate, a spus că fermierii au fost nevoiți să se „adapteze” la situație, scăzând cantitatea de șuncă pe care o produc, în funcție de volumele mai mici de ghinde disponibile.

Amandine Legros, purtătorul de cuvânt al grupului de lobby GI Origin EU, cu sediul la Bruxelles, a declarat că organizația lor nu are încă o viziune completă asupra impactului secetei din acest an, dar a spus că în anii secetoși anteriori s-au înregistrat cereri similare de derogare.

Un climat mai puțin stabil, a adăugat aceasta, „face mai complicat pentru producători să respecte pe deplin specificațiile [producției]”.

Thomas Dantin a spus că iernile mai uscate și verile mai calde îi împing pe fermierii de lactate să utilizeze mult mai devreme rezervele lor de iarnă sau să cumpere furaje din alte regiuni.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva și este foarte dificil de rezolvat. În luna iunie a anului trecut, am intrat în stocurile de iarnă... e ca și cum am avea două ierni în fiecare an. Mulți dintre noi nu pot suporta aceste costuri și este, de asemenea, rău pentru eticheta noastră, care spune că vacile trebuie să se hrănească cu furaje cultivate local”, le-a spus Dantin jurnaliștilor de la Politico.

„În fiecare vară, căldura devine din ce în ce mai puternică, iar iernile din ce în ce mai blânde. Ne-am minți dacă am spune că schimbările climatice nu au nimic de-a face cu asta”, a adăugat Thomas Dantin.

Pe lângă schimbarea climatului, fermierii din UE se confruntă și cu amenințările de reglementare venite de la Bruxelles. Aceștia se tem că planurile UE de a ștampila etichetele nutriționale pe alimentele europene avizate ar viza în mod disproporționat indicațiile geografice, care tind să fie grase sau sărate.

Dantin a spus că sectorul va trebui să se adapteze pentru a continua să producă alimente și băuturi emblematice ale UE, dar se teme de ceea ce ar putea aduce schimbările.

„Trebuie să fim atenți, deoarece produsele noastre sunt într-un fel o promisiune pe care o facem consumatorilor”, a mai spus fermierul francez.

