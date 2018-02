Aur la patinaj pentru Tessa Virtue și Scott Moir, după ce patinatoarei din Franța i s-a rupt costumul în timpul concursului

Perechea canadiană Tessa Virtue şi Scott Moir a câştigat medalia de aur în proba de dans din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, scrie News.ro. Tessa Virtue şi Scott Moir au obţinut 206.07 puncte şi au câştigat al doilea titlu olimpic, după cel de la Vancouver, din 2010.

După ce luni au reuşit un program scurt excepţional, reprezentanţii Canadei s-au clasat pe locul secund în programul liber, patinând pe muzica filmului "Moulin Rouge", însă avansul pe care îl aveau după prima parte a concursului le-a fost suficient pentru a intra în posesia aurului olimpic.

Prin acest nou titlu, Tessa Virtue (28 ani) şi Scott Moir (30 ani) îşi completează un palmares deja excepţional, în care figurează patru medalii cucerite la Jocurile Olimpice, trei de aur - una la Vancouver, în 2010, şi două la PyeongChang, unde au câştigat săptămâna trecută şi titlul pe echipe -, precum şi una de argint, obţinută la JO 2014 de la Soci.

Partenerii lor de antrenament de la Montreal, francezii Papadakis şi Cizeron, au semnat un program liber maiestuos, după probleme vestimentare cu care s-au confruntat în timpul programului scurt. Dansul graţios şi elegant al francezilor, care au patinat pe sonata "Clar de lună" de Bethonven, le-a adus 123,35 puncte, nou record mondial pentru un program liber.

Gabriella Papadakis a trăit cel mai "rău coşmar" al ei luni, când costumul i s-a desfăcut în primele secunde ale programului scurt, lăsând să se vadă unul dintre sâni. Incidentul i-a costat probabil primul lor în clasamentul final pe francezi, la prima lor participare la Jocurile Olimpice, notează AFP, citat de Agerpres.

„Am simțit imediat că s-a rupt costumul și am început să mă rog. N-am mai putut să mă concentrez. A fost cel mai negru coșmar al meu și s-a întâmplat fix la Jocurile Olimpice. Mi-am spus că nu am încotro, trebuie să termin exercițiul. Și chiar asta am făcut. Cred că putem fi mândri de noi pentru că am reușit să oferim un spectacol bun în ciuda a tot ce s-a întâmplat”, a declarat Gabriella Papadakis.

Americanii Maia şi Alex Shibutani s-au clasat pe locul trei la Pyeongchang, cu 192.59 puncte.

Săptămâna trecută, patinatorii Tessa Virtue și Scott Moir au obținut 118.10 puncte și s-au clasat pe primul loc în competiție și la proba de dans liber pe echipe.

Cei doi se numără printre cei mai titrați patinatori din lume, având până acum patru medalii olimpice, la egalitate cu patinatorul suedez din anii'20-30 Gillis Grafstrom și cu patinatorul rus Evgheni Plushenko.