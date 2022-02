Implicată într-un scandal de dopaj, patinatoarea rusă Kamila Valieva, în vârstă de numai 15 ani, a avut o evoluţie slabă, joi, în programul liber, căzând şi dezechilibrând-se de mai multe ori în timpul exercițiului, astfel că a ratat clasarea pe podiumul olimpic la Beijing și a ieșit pe locul al patrulea.

Kamila Valieva, neînvinsă până acum în competițiile de seniori, era lider după programul scurt, dar a avut mai multe ratări în timpul exercițiului din programul liber. A fost același exercițiu cu care, în programul pe echipe, reușea o performanță: pentru prima dată la Jocurile Olimpice, o patinatoare reușea o săritură cvadruplă.

Cu capul în palme, Kamila Valieva a izbucnit în lacrimi la sfârșitul prestației sale de joi. Sportiva, intrată ultima în concurs, a rămas mult timp în zona „kiss and cry”, plângând și fiind consolată de antrenoarea sa, severa şi misterioasa Eteri Tutberidze, scrie Agerpres.

Kamila Valieva a rămas mult timp în zona „kiss and cry”, plângând, după încheierea exercițiului Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Kamila Valieva a ratat mai multe sărituri în timpul programului liber și a totalizat doar 224,09 puncte. Compatrioata sa Anna Şcerbakova, campioana mondială en titre, a avut un total de 255,95 puncte, fiind urmată pe podium de altă rusoaică, Aleksandra Trusova (251,73), şi de japoneza Kaori Sakamoto (233,13).

Kamila Valieva a primit aprobarea de a concura în acest concurs pe ultima sută de metri, după ce a fost depistată pozitiv la trimetazidină la un control antidoping efectuat pe 25 decembrie la Campionatelor Rusiei, de către Agenţia rusă antidoping (RUSADA). Adolescenta a primit permisiunea de a concura marţi seara în programul scurt, în urma unei hotărâri a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), care a fost de acord cu decizia RUSADA de a ridica suspendarea provizorie dictată împotriva patinatoarei.

Valieva a fost depistată pozitiv la trimetazidină la un control antidoping efectuat pe 25 decembrie în cursul Campionatelor Rusiei, de către Agenţia rusă antidoping (RUSADA). Ea a spus că totul a fost un accident și că din greșeală a băut din paharul bunicului său care lua un medicament prescris pentru afecțiuni cardiace.

Dacă Valieva s-ar fi clasat joi pe unul dintre primele trei locuri în concursul feminin, ceremonia de decernare a medaliilor nu ar fi avut loc în timpul actualelor Jocuri Olimpice, ci ar fi fost amânată până la încheierea competiţiei din China, aşa cum s-a întâmplat şi cu ceremonia concursului pe echipe, din 7 februarie. Acum, eşecul teribil al Kamilei Valieva le va permite primelor trei clasate să-şi primească medaliile.

Nervozitate și lacrimi în tabăra rusă: „De ce ai încetat să lupți?”

Lacrimi, acuzaţii, furie: programul liber feminin în concursul de patinaj artistic la Jocurile Olimpice 2022, marcat de incredibilul eşec al Kamilei Valieva, a pus la grea încercare nervii celor din tabăra Rusiei imediat după finalul competiţiei, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Întâi Aleksandra Trusova, care obţinuse totuşi medalia de argint, şi-a pierdut calmul, în faţa unei camere de televiziune, strigând de mai multe ori: „Urăsc acest sport!”

„Niciodată în viaţă... Urăsc acest sport! Urăsc acest sport! Urăsc toate asta... nu mă voi duce (la festivitatea de premiere), nu vreau să mă duc”, a spus Trusova, dezamăgită că a ocupat locul 2.

În aceleaşi momente, la câţiva centimetri, o membră a echipei Rusiei o consola pe Kamila Valieva, favorită la victorie, însă implicată într-o afacere de dopaj şi clasată în cele din urmă pe locul 4. „Nu este înfrângerea ta. Lumea întreagă a fost împotriva ta. Vei continua să patinezi şi le vei arăta lor”, i-a spus ea.

La ieşirea de pe gheaţă, Valieva s-a confruntat cu reproșurile antrenoarei sale Eteri Tutberidze, care a întrebat-o: „De ce ai renunţat? De ce ai încetat să lupţi? Explică-mi... Ai renunţat...”.

Mai târziu, în faţa presei, Trusova şi-a regăsit calmul şi a ţinut să relativizeze cele spuse de ea mai devreme: „Desigur, a fost multă emoţie. Şi mă voi gândi şi voi lua mai târziu o decizie în legătură cu ce voi face în viitor”.

„Am făcut tot ce am putut, am vrut să plâng, atunci am plâns, asta e tot. De trei săptămâni sunt singură, fără mama, fără câinele meu”, a adăugat ea.

La rândul ei, noua campioana olimpică Anna Şcerbakova a recunoscut că această zi „a golit-o emoţional”. Întrebată despre deruta colegei sale de antrenament, Valieva, Şcerbakova a răspuns: „Nu sunt în stare să simt ceva pentru ceilalţi”.

