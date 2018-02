Caroline Wozniacki a cedat nervos în meciul contra Monicăi Niculescu: „Poate câştiga doar enervând lumea”

Caroline Wozniacki a cedat nervos în meciul împotriva jucătoarei românce Monica Niculescu, în optimile turneului de la Doha. La scorul de 4-4, după o revenire spectaculoasă a româncei, Caro, cum o alintă fanii, a întrerupt seria de trei gameuri câștigate la rând de Niculescu. Nu cu un punct câștigător însă. Wozniacki a mers la arbitrul de scaun să reclame faptul că românca o deranjează cu sunetele pe care le scoate atunci când lovește mingea.

Miza meciului era una foarte mare. Dacă Wozniacki ar fi pierdut această partidă, Simona Halep ar fi urcat din nou în fruntea clasamentului WTA.

Caroline Wozniacki a început bine mecul și s-a desprins la 4-1, însă Monica Niculescu a început să recupereze spectaculos și a eglalat la 4. Primul punct din cel de-al noulea game a fost câștigat tot de româncă, moment în care Caro a oprit partida și a mers la arbitrul de scaun, Emmanuel Joseph. Wozniacki s-a plâns de sunetele pe care le scoate românca când lovește în minge și chiar a imitat-o.

Arbitrul a considerat că Monica nu încalcă regulamentul, fapt care a enervat-o și mai tare pe daneză: „Da, desigur, pentru că ea poate câştiga doar enervând lumea!”. Răspunlui lui Joseph a fost unul tranșant: „Asta e opinia ta! Dar opinia mea e că ea (n. red - Monica) joacă şi o face regulamentar”.

"That's the only way she can win". Wozniacki complaining about Niculescu's grunts #QatarTotalOpen pic.twitter.com/ZYYRwsBHSk