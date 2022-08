De ce nu a participat Eduard Novak la ceremonia de primire a canotorilor: „Ministerul Sportului nu a fost invitat”

Eduard Novak, ministrul Sportului, a avut luni seară o primă reacție după criticile venite din mai multe părți privind neparticiparea sa ori a reprezentanților ministerului la festivitatea de primire a lotului național de canotori, care s-a întors cu cinci medalii de aur și trei de bronz de la Campionatele Europene de la Munchen. Ministrul Sportului afirmă că nici el, nici altcineva din minister nu a primit invitație să organizezee sau să participe la ceremonia din Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă.

„Vreau să felicit încă o dată canotorii români, dar și antrenorii, federația și pe toți cei care au pus umărul la rezultatele lor remarcabile, pentru performanțele istorice de la Campionatele Europene. Am transmis mesaje de felicitare, publice și private, și în timpul competițiilor, pe care le-am urmărit îndeaproape, cu emoție, mândrie și interes.

Primirea delegației noastre la revenirea în țară a fost organizată de Federația Română de Canotaj. Federația a programat evenimentul, s-a ocupat de închirierea Salonului Oficial și a invitat presa. Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, și nici nu a primit o informare oficială în acest sens. Vă asigur că am fi onorat cu mare bucurie orice propunere de participare, în orice formă, cum am făcut-o de atâtea ori când sportivii români au revenit în țară cu rezultate internaționale”, a scris Eduard Novak luni pe Facebook.

El spune că are „tot respectul” pentru canotaj - „unul dintre sporturile cu cea mai constantă și îndelungată tradiție în performanță”.

„Aprecierea corectă a rezultatelor deja obținute, dar și a potențialulul pe care acest sport îl are, au făcut ca Ministerul Sportului să crească în acest an bugetul alocat Federației Române de Canotaj cu peste 50%. Toate solicitările către minister au fost aprobate, am manifestat deschidere și susținere, tocmai pentru că respectăm valoarea și competența”, a mai arătat Eduard Novak, declarându-se dezamăgit că evenimentul de la aeroport a fost deturnat.

„Rezultatele de la Munchen sunt istorice, cu adevărat. Este regretabil că aceste momente de glorie, la care sportivii au dreptul și de care ar trebui să se bucure din plin, sunt deturnate pe un fond care nu are nimic de-a face cu performanța sau cu realitatea, cu esența sportului sau a succesului. Și este regretabil și că revenirea junioarelor de la gimnastică nu are parte de aceeași atenție.

Vă asigur că nu există bucurie mai mare pentru mine decât reușita unui sportiv și că am un respect nesfârșit pentru sacrificiul și munca din spatele acestor reușite. Canotorii români sunt niște eroi. Le doresc să nu se lase umbriți de acest fals conflict și le mulțumesc pentru bucuria pe care ne-au adus-o tuturor!”, a mai arătat ministrul.

Lotul de canotaj al României, format din 35 de sportivi, a fost primit luni, la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă, de conducerea Federaţiei Române de Canotaj, rude, prieteni şi cunoscuţi. Sportivii s-au întors de la Campionatele Europene de la Munchen (11-14 august), unde au obținut cinci medalii de aur şi trei de bronz. La festivitatea de primire nu a participat Eduard Novak şi nici vreun alt reprezentant al Ministerului Sportului.

Canotoarea Mădălina Bereş, medaliată cu aur şi bronz la Munchen, s-a arătat nemulţumită că niciun reprezentant al Ministerului Sportului nu a fost prezent la sosirea delegaţiei pe Aeroportul Henri Coandă.

„Noi ne bucurăm că este presa aici şi că performanţele noastre ajung acolo unde trebuie, adică la familiile noastre şi la iubitorii sportului. Sper ca după Mondiale să ne aştepte şi pe noi oficialii din Guvern, aşa cum l-au aşteptat şi pe David Popovici”, a spus Mădălina Bereş, medaliată cu aur la 8+1 feminin şi cu bronz la patru rame feminin.

Editor : B.P.