Avocata femeii care îl acuză pe Cristiano Ronaldo de viol susține că plângerea nu a fost retrasă. Ce s-a întâmplat de fapt

Plângerea pentru viol care îl vizează pe fotbalistul Cristiano Ronaldo în Statele Unite a fost menţinută, contrar informaţiilor difuzate de mass-media, a anunţat avocata americancei Kathryn Mayorga, femeia care îl acuză de viol pe starul portughez, informează AFP, citată de Agerpres.



„Acuzaţiile nu au fost abandonate. Noi doar am retras plângerea la nivel de stat (Nevada - n.red.), deoarece am depus o plângere identică în faţa unui tribunal federal”, a explicat Larissa Drohobyczer, care o reprezintă pe Mayorga.



„Concret, am schimbat doar jurisdicţia, însă acuzaţiile rămân”, a insistat avocata din Las Vegas.



Presa internaţională anunţase în cursul zilei de miercuri retragerea plângerii iniţiale, fără să facă nicio referire la depunerea unei a doua plângeri, tot în civil.



Decizia de a depune plângere la nivel federal împotriva cvintuplului câştigător al Balonului de Aur este legat în special de procedurile americane referitoare la cetăţenii străini.



Cristiano Ronaldo evoluează în prezent în Italia, la Juventus Torino, iar avocaţii americani ai lui Kathryn Mayorga se confruntă cu dificultăţi legate de transmiterea personală a citaţiei pentru a se prezenta în faţa unui tribunal din Las Vegas, aşa cum cere legea statului Nevada.



Conform documentelor judiciare consultate de AFP, avocaţii reclamante au reuşit să-l localizeze şi să obţină o adresă a atacantului portughez abia pe 22 martie, la aproape şase luni de la depunerea plângerii iniţiale.



Demersuri conforme procedurilor europene în materie au fost angajate pe lângă autorităţi pentru a-l cita pe Cristiano Ronaldo, potrivit documentelor respective.



Kathryn Mayorga, astăzi în vârstă de 35 ani, l-a acuzat pe Cristiano Ronaldo că a agresat-o sexual în vara anului 2009, într-o cameră de hotel din Las Vegas şi a exercitat apoi presiuni pentru a o face să semneze un acord financiar care o obliga să păstreze tăcerea, acesta fiind motivul pentru care femeia nu a acţionat în niciun fel timp de aproape un deceniu.



În urma denunţului depus la poliţie în luna septembrie 2018, Juventus a decis să nu mai participe în această vară la turneul International Champions Cup din Statele Unite, pentru a evita posibilitatea ca autorităţile americane să-l reţină pe fotbalistul lusitan.



La începutul acestui an, justiţia din Statele Unite a solicitat o probă ADN din partea lui Ronaldo, pentru a compara cu probele recoltate de pe rochia denunţătoarei.



Cristiano Ronaldo (34 ani) a dezminţit categoric acuzaţiile care i-au fost aduse, explicând că violul este „o crimă abominabilă” în opinia sa, dar presa a prezentat extrase ale unui presupus acord pe care jucătorul l-ar fi semnat cu reclamanta.



„Acest acord nu constituie o dovadă. Ronaldo s-a limitat să urmeze sfaturile consilierilor săi pentru a pune punct acuzaţiilor scandaloase la adresa sa şi care îi ruinează reputaţia. Din nefericire, el este implicat în prezent într-un gen de dispută foarte comună în Statele Unite”, a explicat la momentul respectiv avocatul fotbalistului.