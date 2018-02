Reacția lui Becali, după returul dezastruos cu Lazio

Finaţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, că nu va mai vorbi despre fotbalul european, după ce echipa sa a fost învinsă cu 5-1 de Lazio, în manşa a doua a 16-imilor Ligii Europa. „Astă seară s-a demonstrat că nu ştiu fotbal. Am fost penibil. Ca să nu mai vorbesc prostii, tac din gură”, a spus el, la Digi Sport.

Finanţatorul FCSB a spus după meci că nu va mai cumpăra jucători şi, dacă nu va face bani în doi ani, se va retrage din fotbal: „Nu mai vedeţi transferuri la mine. Vă dau cuvântul de onoare că nu mai cumpăr jucători. Las la voia întâmplării. Voi vedea cât mai stau în fotbal, că poate mă retrag. Dacă în doi ani fac bani din fotbal, foarte bine. Dacă nu, le revedere, tată. Toate gândurile mi-au venit în seara asta”.

„În timpul meciului voiam să spun că nu mai vreau să mai vorbesc de fotbal în viaţa mea. Dar, totuşi, hai să vorbesc, dar să vorbesc la locul meu, aşa, cu bunul simţ. Îmi cer iertare, eu cred că am întrecut puţin măsura. Nu ne putem compara cu ei, mi-am dat seama în seara asta. Niciodată nu am fost dezamăgit de fotbal ca în seara asta. E diferenţă mare de clasă, diferenţă mare de filozofia fotbalului, de tot. Am mai jucat noi, şi cu Real Madrid, şi cu Chelsea, şi cu Ajax, dar ca în seara asa, aşa, nişte jaloane... Am fost jaloane în seara asta. Nu am jucat nimic, am intrat într-o degringoladă, făceau ce voiau ei. Înseamnă emoţie, lipsă de bărbăţie, de încredere, lipsă de toate. Doi, trei ani nu mai vorbesc de fotbal european, ca să nu mai vorbesc prostii, tac din gură. Nu mă dezic de ceea ce am spus despre valoarea jucătorilor Man şi Coman, nu mă dezic. Ei trebuie să aibă cu cine să joace. Au 19 ani şi nu mă dezic de ei”, a mai afirmat Becali.

Formaţia FCSB a ratat calificarea în optimile Ligii Europa, după ce a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 5-1, de echipa Lazio Roma, în manşa retur a 16-imilor competiţiei. În tur, FCSB a câştigat, scor 1-0.

Golurile au fost marcate de Immobile '7, '43, '71, Bastos '35 şi Anderson '51 pentru Lazio, respectiv Gnohere '81 pentru FCSB.

Sursa: News.ro