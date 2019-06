De ce la EURO 2019 U21 sunt în lot și fotbaliști cu vârsta peste 22 de ani. Ce spune regulamentul UEFA

Zilele acestea se desfășoară Campionatul European de fotbal Under (sub) 21, la care este calificată și naționala României. La acest turneu final sunt folosiți jucători care au 20-21 de ani, dar sunt și excepții prevăzute în regulamentul UEFA. De exemplu, naționala României U21 are în componență opt jucători care în acest moment au peste 22 de ani împliniți și care joacă la meciurile de la EURO 2019.

La EURO 2019 U21 sunt eligibili jucătorii născuți după data de 1 ianuarie 1996, potrivit regulilor UEFA.

Așa se face că pot fi folosiți și jucători care în prezent au 22 sau chiar 23 de ani, deoarece sunt considerați eligibili jucătorii care îndeplineau acest criteriu atunci când au început preliminariile pentru turneul final din Italia și San Marino, în urmă cu doi ani. Acest lucru este permis tocmai pentru a nu dezavantaja jucătorii și echipele naționale.

Naționala României U21 are în lot opt jucători care au cel puțin 22 de ani împliniți: Andrei Radu (22 de ani), Cătălin Căbuz (23 de ani), Ionuț Nedelcearu (23 de ani), Florin Ștefan (23 de ani), Adrian Rus (23 de ani), Dragoș Nedelcu (22 de ani), George Pușcaș (23 de ani) și Andrei Ivan (22 de ani).

10.000 de fani români la România U21 - Anglia U21, de la EURO 2019

România a învins Croația, cu scorul de 4-1 în primul meci din grupa C. George Puşcaş a deschis scorul din penalty, Ianis Hagi a marcat şi el, sub ochii tatălui, iar în repriza a doua, un alt jucător de la Viitorul Constanţa, Tudor Băluţă, a spulberat emoţiile. Golul al patrulea al României a venit în ultimul minut de joc de la Adrian Petre. Atât lovitura de la 11 metri, cât şi ultima reuşită au fost acordate după consultarea sistemului VAR.

Reprezentativa sub 21 de ani a ţării noastre va înfrunta vineri Anglia, iar în ultimul meci din grupă va întâlni Franţa.

Meciul dintre România U21 și Anglia U21 va avea loc de la ora 19:30, pe Stadio Dino Manuzzi, o arenă cu o capacitate de 20.000 de locuri.

„Organizatorii partidei și reprezentanții UEFA au anunțat la ședința tehnică a partidei Anglia-România că s-au vândut până la această oră peste 10.000 de bilete din cele 18.000 disponibile, iar casele de bilete de la stadion vor fi deschise și mâine, începând de la ora 09:00 (un bilet costă 5 euro). Totodată, delegația britanică a anunțat oficialii UEFA că se bazează pe aproximativ 500 de suporteri englezi, asta însemnând, după preconizările gazdelor, că în tribune am putea avea mâine peste 10.000 de români”, se arată pe site-ul oficial al FRF.