REZUMAT VIDEO. Echipa lui Dan Petrescu rămâne lider

FCSB a ratat, sâmbătă seara, pe Arena Națională, şansa de a urca pe primul loc în Liga 1. Roş-albaştrii au remizat, 1 la 1, în derby-ul cu CFR Cluj. Tânărul Andrei Vlad a gafat la golul ardelenilor, iar Budescu a restabilit egalitatea din penalty, relatează digisport.ro.

Au marcat Budescu '76 (penalti) pentru gazde şi Vinicius '33 pentru oaspeţi.

CFR Cluj rămâne lider în clasamentul Ligii I, cu 53 de puncte, iar FCSB rămâne pe poziţia a doua, cu 51 de puncte.

Derby-ul primelor clasate, FCSB contra CFR Cluj, s-a încheiat astfel nedecis. Liderul a trăit periculos începutul de meci. Andrei Mureşan a fost aproape de autogol. Oaspeţii au dat însă lovitura în minutul 33. Portarul de 18 ani al roş-albaştrilor, Andrei Vlad, a gafat la o lovitură liberă, iar brazilianul Vincius a profitat şi a deschis scorul. Reluările arată că mingea a atins mâna lui Djokovic înainte de gol. Chiar înainte de pauză, Florinel Coman putea înscrie un gol superb. S-a distrat cu defensiva adversă, dar a şutat în plasa laterală.

FCSB a reuşit să restabileasca egalitatea cu un sfert de oră înainte de final. Vicecampionii au primit penalty, în urma duelului dintre Andrei Mureşan şi Florin Tănase. Budescu a înscris fără emoţii de la punctul cu var şi i-a menţinut pe roş-albaştri la două puncte în spatele CFR-ului.

„Îmi doream să câştigăm acest joc. În prima repriză părea nu avem nicio şansă să câştigăm. În a doua am dominat jocul, am avut o oposesie bună, ne-am creat ocazii şi am egalat. Dar până la urmă este bine că cei de la CFR Cluj nu s-au distanţat. În repriza a doua cei de la CFR practic nu au contat. Din păcate nu am reuşit să facem mai multe pe faza ofensivă. Ne aşteaptă meciuri foarte grele în campionat şi trebuie să trecem cât mai repede peste acest joc”, a comentat, după meci, antrenorul FCSB, Nicolae Dică.

La rândul său, antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a fost nemulțumit de rezultat, dar a acuzat și arbitrajul:

„Dacă înainte de meci spuneai că facem 1-1, acceptam, dar acum suntem supăraţi şi dezamăgiţi. Am primit gol mult prea uşor. Acelaşi jucător care obţine penalti la Steaua a obţinut şi azi. Nu ştiu cum putea să înscrie Steaua dacă nu era acel penalti. Eu penaltiul ăsta nu l-aş fi primit acasă cu Steaua niciodată. În ceea ce priveşte arbitrul, de mult nu am mai văzut aşa ceva. La pauză stătea de vorbă cu jucătorii Stelei şi îi lua de gât. Dar una peste alta scorul este echitabil. Steaua are jucători de mare valoare şi cu Lazio vor face un meci bun”, a spus Dan Petrescu.