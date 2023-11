Edi Iordănescu: Am un singur merit, am avut încredere în jucători. Românii să fie mândri de echipa lor

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seară, că singurul său merit este că a avut încredere în jucătorii săi, după campania care a dus România la Euro-2024.

„Este o bucurie fără margini şi un sentiment deobseit, Gerenaţia asta poate să crească. Am un singur merit. Am avut încredere în jucători”, a declarat selecţionerul la finalul meciului.

Reprezentativa României a încheiat, marţi seară, neînvinsă şi pe primul loc grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii au învins Elveţia pe Arena Naţională, scor 1-0, şi sunt calificaţi la turneul final de anul viitor, primul pentru România după opt ani.

Selecţionerul a spus că românii trebuie să fie mândri de echipa naţională.

„Nu au fost momente uşoare, nu sunt supărat pe critici, mergem mai departe. Contează că închidem o campanie fabuloasă, fără înfrângere. Am încredere în absolut toţi. Pentru mine a fost o responsabilutate enormă pe care am resimţtit-o în faţa acestor spectatori. Trebuie să analizăm bine ce am făcut, când au fost analize şi corecţii, ne-am dezvoltat. Am construit totul cu jucătorii mei. Important e ca suporterii să fie alături de echipa naţională. Românii să fie mândri de echipa lor. Uniţi suntem tot timpul mai puternici”, a spus el la Antena 1, potrivit News.ro.

