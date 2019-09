Europa League: CFR Cluj a reușit o victorie splendidă cu Lazio și s-a instalat pe primul loc în grupa E

CFR Cluj a învins-o pe Lazio, joi seara, scor 2-1, în prima rundă din grupele Europa League. Ardelenii au revenit după ce au fost conduși și au trecut pe primul loc în grupa E, din care mai fac parte Rennes și Celtic Glasgow, scrie Mediafax.

În minutul 25 al confruntării de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Bastos a punctat pentru Lazio. În urma unei corner, fundaşul a fost găsit bine în careu şi a reluat în plasa porţii lui Arlauskis.

În minutul 40, CFR Cluj a obţinut o lovitură de la 11 metri, pentru un fault în careu comis de Leiva asupra lui Djokovic. Ciprian Deac a transformat, internaţionalul român trimiţând în dreapta lui Strakosha şi restabilind astfel egalitatea.

Echipa lui Dan Petrescu a trecut în avantaj în minutul 75. Billel Omrani a fost găsit bine în careu şi a şutat în transversală. Mingea a ricoşat tot la atacantul francez, care a reluat ulterior în plasă, pentru 2-1.

În urma disputării primei runde din grupa E a Europa League, CFR Cluj a trecut pe primul loc, cu 3 puncte. Rennes și Celtic Glasgow au câte un punct, după remiza de joi seara, scor 1-1.

Următorul meci al lui CFR Cluj în Europa League va avea loc joi, 3 octombrie, pe terenul lui Celtic Glasgow, campioana Scoției.

Ciprian Deac, CFR Cluj: Nu ne-a ieșit nimic în prima repriză. Antrenorul ne-a trezit la pauză

Ciprian Deac, mijlocașul lui CFR Cluj, a analizat partida câștigată de formația sa. Internaționalul român a scos în evidență jocul slab al echipei sale din prima repriză, dar și revenirea extraordinară din partea secundă.

„A fost o primă repriză în care nu ne-a ieșit nimic, ei au controlat jocul, au reșit să marcheze. E bine că ne-am trezit în a doua repriză, a fost un alt CFR, cu o posesie mult mai bună. Am fost mult mai periculoși, ne-am apărat în jumătatea adversă. Eu cred că asta e fața CFR-ului. Cum spunea și antrenorul, important nu e sistemul atât timp cât ne dăruim pe teren. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm. În primă repriză nu ne-a ieșit nimic, am fost crispați. Ne-a trezit Mister (n. red. - antrenorul Dan Petrescu) la pauză. Suntem pe primul loc, dar e doar prima etapă, mai sunt încă cinci meciuri, se poate întâmpla orice. Ne dorim să ieșim din grupă, cred că ar fi o mare performanță, având în vedere ce echipe sunt”, a declarat Ciprian Deac, la finalul meciului cu Lazio, pentru DigiSport.

Billel Omrani, CFR Cluj: A fost un meci mare, contra unei echipe foarte bune

Billel Omrani, atacantul lui CFR Cluj care a înscris golul decisiv contra lui Lazio, joi seara, scor 2-1, în grupele Europa League, s-a declarat foarte fericit la finalul meciului de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

„A fost un meci mare, cu o echipă foarte bună, suntem foarte fericiți. Ei au înscris primii, dar după aceea a trebuit să întoarcem rezultatul. Suntem foarte fericiți că am reușit asta. Mi-a spus antrenorul la pauză să încerc să fac diferența. Păun mi-a dat pasa la gol, am tras din prima, am lovit bara, am văzut că portarul nu vine spre minge și apoi am plasat acea minge cu capul. Trebuie să accept faptul că nu am fost titular. Mi-a spus Dan Petrescu că trebuie să fiu pregătit și că pot intra și după cinci minute, și după o repriză și mai târziu. Sperăm să rămânem lideri în grupă”, a declarat francezul, după meciul cu Lazio, la DigiSport.

CFR 1907 Cluj - Lazio Roma 2-1 (1-1)

Au marcat: Ciprian Deac (41 - penalty), Billel Omrani (75), respectiv Bastos (25).

Au evoluat echipele:

CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis - 77. Ionuţ Peteleu, 3. Andrei Burcă, 21. Kevin Boli, 92. Mike Cestor, 45. Mario Camora (căpitan) - 37. Mihai Bordeianu, 8. Damjan Djokovic, 7. Adrian Constantin Păun (19. Juan Culio, 84) - 90. Lacina Traore (9. Billel Omrani, 46), 10. Ciprian Deac (23. Cătălin Golofca, 90). Antrenor: Dan Petrescu.

Rezerve neutilizate: 1. Jesus Fernandez - 2. Alexandru Paşcanu, 6. Luis Aurelio, 16. Mateo Susic.

Lazio: 1. Thomas Strakosha - 93. Denis Vavro, 33. Francesco Acerbi, 15. Bastos (34. Bobby Adekanye, 80) - 29. Manuel Lazzari, 21. Sergej Milinkovic-Savic (căpitan), 6. Lucas Leiva, 7. Valon Berisha (32. Danilo Cataldi, 67), 22. Jony (19. Senad Lulic, 80) - 11. Joaquin Correa, 20. Felipe Caicedo. Antrenor: Simone Inzaghi.

Rezerve neutilizate: 24. Silvio Proto - 3. Luis Felipe, 4. Patric, 16. Marco Parolo.

Cartonaşe galbene: Lucas Leiva (41), Cataldi (70), Milinkovic-Savic (83), Arlauskis (85), Cestor (90+2).

Arbitru: Daniel Stefanski; arbitri asistenţi: Marcin Boniek, Dawid Igor Golis; al patrulea oficial: Damian Sylwestrzak (toţi din Polonia).

Editor web: Liviu Cojan