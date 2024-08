Gazetta dello Sport, articol amplu dedicat lui Dennis Man. „De pe timpul lui Chivu, Mutu, n-a mai avut un român o pagină”

Cel mai important cotidian de sport din Peninsulă, Gazetta dello Sport, i-a dedicat un amplu material azi, 26 august, când internaționalul român a împlinit 26 de ani, relatează Digi Sport.

Golul marcat în weekend în Parma - AC Milan 2-1, prestația sa de ansamblu din acest meci și din celelalte, dar și caracterul său au atras atenția în Italia, iar jurnaliștii de acolo s-au întrecut cu laude la adresa sa.

„Lumea din Parma și-a găsit noul guru, nu mai rămâne decât să îl urmeze. Se numește Dennis Man, e român, de meserie extremă dreapta, are un dribling stelar și un picior stâng foarte rafinat. Dacă astăzi ai întreba pe un om din Parma după cine ar vrea să dea numele pieței principale a orașului, acesta ar răspunde fără îndoială: «După Dennis Man»”, se arată în gazzetadellosport.it.

Man a atras atenția și datorită felului său de a fi, unul care nu este avid de publicitate, ci care preferă să stea liniștit și să-și vadă de treaba lui. De altfel, și prietena sa, Alexandra Ionela Grigoriță, este la fel.

„Întotdeauna, din durere înfloresc cele mai frumoase și neașteptate lucruri. Din acea respingere, el a găsit energia pentru a se ridica și a-și construi un viitor. Nu este un vorbăreț, își cântărește cuvintele cu înțelepciunea unui farmacist care inventează o poțiune magică. Știe că discursurile bombastice și promisiunile mari sunt periculoase: au picioare scurte ca minciunile”, au mai punctat italienii.

„Man poate fi otrăvitor ca un șarpe”

Man a reușit să devină un atacant de marcă și unul care reușește să bage frica în adversari.

„Apărătorii adversari se tem de el pentru că . Se preface că o ia într-un sens și pleacă în celălalt, cu o naturalețe pe care o posedă doar cei predestinați. Un băiat de stradă, care a făcut apel la stradă și la regulile ei pentru a deveni cineva. I-au fost de mare ajutor sfaturile de la Adrian Mutu, pe care le-a primit la naționala Romaniei Under 21. Mutu l-a și recomandat Pamei: 'Dennis este foarte puternic, cu el mergeți la sigur'. Dennis Man nu a spus vreodată că vrea să devină noul Mutu și nu o va spune niciodată, pentru că modestia este o valoare pe care o urmărește”, au mai notat jurnaliștii italieni.

„De pe timpul lui Chivu, Mutu, n-a mai avut un român o pagină în Gazzetta”

„Mourinho m-a sunat acum o oră, eram pe plajă. I-am zis «Bă, după 5-0 mă suni, normal, dar după ce ai fost eliminat din Liga Campionilor nu m-ai sunat». M-a sunat să mă felicite pentru Man. Toți antrenorii asta fac, după meciurile lor, se uită peste toate meciurile. Încă n-am reușit să vorbesc cu Man, pentru că e tot timpul ocupat, am timp până diseară. Doar am citit o pagină din Gazzetta dello Sport, am Gazzetta cu mine. E o pagină întreagă cu Man. De pe timpul lui Chivu, Mutu, n-a mai avut un român o pagină în Gazzetta. Liniștea, siguranță că trei ani de zile e bine pus la punct. Nu are decât să joace, să-și facă meseria. Datorită vârstei de 26 de ani, la 27 de ani poate prinde contractul carierei lui dacă va juca tot așa”, a declarat Giovanni Becali, la Liga Digisport.

Editor : Liviu Cojan