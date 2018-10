Fostul mare fotbalist Ilie Balaci va fi înmormântat astăzi. Sute de fani au trecut până acum pe la sicriul depus la Stadionul Ion Oblemenco din Craiova pentru a-şi lua rămas bun de la cel supranumit „Minunea blondă”. Raportul preliminar al medicilor legişti arată că Ilie Balaci a murit din cauza unui infarct miocardic.

Ilie Balaci a murit din cauza unui infarct miocardic, arată raportul preliminar al medicilor legişti. Condiţiile în care s-a produs decesul şi modul în care Ambulanţa Dolj a intervenit fac obiectul unei anchete a Ministerului Sănătăţii.

O echipă de control a fost trimisă la Craiova, după ce familia fostului fotbalist a vorbit despre faptul că primul echipaj ajuns la Ilie Balaci nu a reuşi să îl intubeze şi nici nu avea medicamentele necesare.

Un apropiat al familiei Balaci a fost implicat, luni seară, la Craiova, într-un accident rutier, imediat după ce a plecat de la priveghiul regretatului fotbalist.

Ultimele ore din viața lui Ilie Balaci

Ilie Balaci şi-a petrecut noaptea de sâmbătă într-un club din Craiova, alături de mai mulţi prieteni. A plecat în jurul orei 3:30 şi a dormit în locuinţa mamei sale. Dimineaţă, i-a spus că nu se simte bine şi a rugat-o să-i facă un ceai.

Înainte să-şi piardă cunoştinţa, Ilie Balaci apucat şi să sune un medic, căruia i-a spus că are probleme de respiraţie. Mama lui l-a găsit căzut pe podea şi a alertat vecinii. O femeie, angajată la SMURD, a sunat la 112 şi i-a acordat primul ajutor fostului mare fotbalist. Era ora 9:39. Ambulanţa a ajuns după 10 minute, însă echipajul nu a reuşit să-l intubeze pe Ilie Balaci.

Traian Măgală, purtător de cuvânt SAJ Dolj: „Noi am încercat, eu personal am încercat de două ori. A fost îndr-adevăr o intubaţie dificilă, pentru că inițial am crezut că dânsul s-a înecat cu un corp străin.”

De fapt, Ilie Balaci avea căile respiratorii extrem de inflamate. Într-un final, a fost intubat, însă nu de către echipajul ambulanţei, ci de vecina care lucrează la SMURD. În plus, în salvare nu existau medicamente pentru infarct.

Traian Măgală, purtător de cuvânt SAJ Dolj: „S-a luat decizia din partea medicului coordonator ca să se trimită un echipaj de tip C1, adica SMURD-ul. Pe mașina respectivă a SMURD-ului există medicație specifică trombolizei.”

Ambulanţa SMURD a ajuns 30 de minute mai târziu.

Doctor Laura Stancu, medic SMURD: „Am găsit pacientul Balaci Ilie în stop cardiorespirator, în manevre în curs de resuscitare efectuate de echipajul SAJ. Noi am preluat resuscitarea și am continuat.”

Ilie Balaci a fost declarat decedat la ora 11:15.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: „Ministerul Sănătăţii s-a autosesizat. Vom avea un raport preliminar care va stabili foarte clar ceea ce s-a întâmplat.”

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Program funeralii Ilie Balaci

Marţi, începând cu ora 9.00, trupul fostului fotbalist este depus pe terenul stadionului Ion Oblemenco, iar de la 11.30 un sobor de preoţi de la de la Mitropolia Olteniei va efectua pe teren o slujbă in memoriam.

Conform sursei citate, la ora 12.15 este programată plecarea spre Biserica Sfântul Ilie, iar de la ora 13.00 aici va avea loc slujba de înmormântare, oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.

De la ora 14.00 are loc plecarea cortegiului spre Cimitirul Sineasca.

Cortegiul funerar se va deplasa pe traseul: Biserica Sf. Ilie – Primăria Municipiului Craiova – Universitatea din Craiova – Calea Bucureşti – Pasajul Suprateran – Strada Amaradia – Strada George Enescu – Cimitirul Sineasca.

