Unde și când va fi înmormântat Ilie Balaci

Vestea morții lui Ilie Balaci a șocat o țară întreagă, nu doar pe apropiații marelui fotbalist sau pe fanii Universității Craiova. Ilie Balaci a murit duminică dimineața, la vârsta de 62 de ani. Înmormântarea lui Ilie Balaci va avea loc marți.

Ilie Balaci va fi înmormântat marți, 23 octombrie 2018, însă înainte de asta suporterii vor avea ocazia să-și ia la revedere de la idolul lor.

Familia lui Ilie Balaci a decis ca trupul neînsuflețit să fie depus la stadionul din Craiova în după-amiaza zilei de luni, tocmai pentru ca toți cei care l-au iubit să-și poată lua rămas bun de „Minunea Blondă”, scrie digisport.ro.

Înainte de asta, Mitropolitul Olteniei, Irineu Popa, va oficia o slujbă, la ora 14.00, la Biserica „Sf. Ilie”, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ilie Balaci.

Înmormântarea, programată inițial pentru miercuri, va avea loc în cele din urmă marți, în jurul prânzului, la Cimitirul Sineasca din Craiova.

Fiica lui Ilie Balaci: Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr

Lorena Balaci a declarat, duminică, la Craiova, că tatăl său, Ilie Balaci, se temea de moarte şi spunea că va muri tânăr. Ea le-a mulţumit paramedicilor care au încercat să îl salveze pe fostul fotbalist, scrie news.ro.

„Dumnezeu aşa a vrut, să ni-l ia repede şi tânăr. Aseară era bine. Eu sunt şocată, în momentele astea n-am cuvinte. Aş vrea să-i păstrăm memoria frumoasă. Cred că i-a cedat inima, cam asta s-a întâmplat. Am vorbit aseară ultima dată cu el, să-i spun că cel mic urma să joace la echipa under 17. El joacă la ora asta, este la Slobozia şi joacă. În vara asta am fost foarte bucuroşi pentru că cel mic fusese convocat la naţională, cel mare luase la facultate, a intrat la Teatru. N-am avut niciun moment de tristeţe în familie. Nimic n-a prevestit această tragedie. Ştiu că Dumnezeu l-a vrut acolo, sus. Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr. N-am decât să le mulţumesc oamenilor de la SMURD, tuturor paramedicilor care au fost aici. N-avem ce să reproşăm nimănui. Pur şi simplu nu a răspuns la nicio manevră medicală. Încă nu ştim ce a fost exact”, a spus Lorena Balaci.

Anchetă a Ministerului Sănătăţii la Ambulanţa Craiova ca urmare a decesului lui Ilie Balaci

Ministerul Sănătăţii a declanşat o anchetă cu privire la decesul fostului fotbalist Ilie Balaci, a anunţat, luni, ministrul Sănătăţii Sorina Pintea, care a precizat că a trimis la Ambulanţa Craiova o echipă de specialişti.

„Ne-am autosesizat în urma suspiciunilor pe care familia le-a ridicat pentru că Ilie Balaci este un erou naţional, prin urmare era datoria noastă să facem acest lucru. Am constituit o echipă de control care se va deplasa la Craiova pentru a verifica exact ce s-a întâmplat în cazul lui Ilie Balaci. Se va verifica modul în care s-au respectat procedurile de preluare a pacientului, de la dispecerat la declararea decesului”, a declarat, luni, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Aceasta a explicat că, printre altele, suspiciunile familiei se referă la modul în care a fost preluat pacientul şi la modul în care i s-a prescris o anumită medicaţie.

„Există suspiciunea că nu ar fi medicaţia corectă, apoi vom vedea ce vor spune legiştii. În maxim două zile vom vedea dacă procedurile şi protocoalele în ceea ce priveşte intervenţia la pacient au fost respectate”, a mai spus Pintea.

Potrivit acesteia, s-a constituit deja echipa şi va pleca într-o oră la Craiova, la Serviciul Judeţean de Ambulanţă.

Ilie Balaci a murit duminică dimineața, la vârsta de 62 de ani

Fostul internaţional Ilie Balaci a murit, duminică, la Craiova, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.

