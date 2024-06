Jucătorul de la națională care se poate transfera pentru 20.000.000 de euro în vară. Prețul e făcut de Gigi Becali

Andrei Rațiu (26 de ani) se numără printre cei mai buni „Tricolori” de la EURO 2024. Evoluțiile sale în tricoul României au atras atenția formațiilor din campionatele de top ale Europei, scrie Digi Sport.

Mundo Deportivo l-a inclus pe Rațiu pe lista revelațiilor de la Campionatul European și a anunțat că Genoa și Atalanta, din Serie A, și Brentford și Brighton, din Premier League, îl urmăresc pe fundașul dreapta și ar încerca să-l transfere după turneul final.

Rayo Vallecano a plătit 500 de mii de euro în schimbul mutării lui Rațiu de la Huesca în vara anului trecut, însă „Sonic”, așa cum a fost supranumit de presa internațională datorită vitezei sale și a părului albastru, nu a prins decât 16 meciuri în sezonul recent încheiat.

Potrivit Transfemarkt, cota de piață a lui Andrei Rațiu este de 1,4 milioane de euro

Chiar dacă nu e om de bază, Rayo nu e dispusă să se despartă de Andrei Rațiu pentru mai puțin de 10 milioane de euro, dar Gigi Becali, care și-a mai exprimat admirația față de fundașul dreapta al naționalei României, susține că, în cazul unui licitații, suma pentru o eventuală mutare a fotbalistului ar putea ajunge la 20 de milioane de euro.

„Cel mai bun jucător, care a făcut cât toți la un loc, a fost Rațiu. Rațiu a fost egal cu 10 jucători. Părul lui? E băiat tânăr, treaba lui, ce mă interesează, dar nu e bine ce face, e păcat.

Eu am vrut să-l iau pe Rațiu. Se vede ce calitate are, demult l-am văzut. Dar nu ai cum să-l iei, are salariu mare. O să vedeți voi Rațiu, o să vedeți ce oferte va avea. Vor da 10-15-20 de milioane. Câți ani are? 20 de milioane! Să vedeți dacă nu va fi ofertă de 20 de milioane”, a declarat Gigi Becali.

