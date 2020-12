Noi informații despre moartea lui Maradona. Ce medicamente i-a prescris medicul personal

Ancheta legată de moartea lui Diego Maradona continuă, după ce familia fostului fotbalist s-a plâns de medicii care l-au tratat în ultimii ani.

Procurorii argentinieni au percheziționat casa și cabinetul psihiatrului lui Maradona. Acesta i-a prescris mai multe medicamente împotriva tulburărilor psihice și pentru tratarea dependenței de droguri, care ar fi putut avea efecte secundare asupra inimii - potrivit presei argentiniene.

La autopsie, medicii legiști au descoperit că inima acestuia cântărea dublu decât normal.

Cu două zile înainte au avut loc percheziții la domiciliul și la clinica medicului personal al lui Maradona.

Neurochirurgul Leopoldo Luque spunea atunci că nu are nicio vină pentru moartea lui Diego Maradona: „Mă simt îngrozitor că prietenul meu a murit. Dar nu eu sunt responsabil pentru asta. Știu ce am făcut cu Diego și cum am procedat. Pot să explic totul. Sunt absolut sigur că am făcut tot ce puteam face pentru Diego.”

Maradona a încetat din viață pe 25 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct. Se afla la locuința sa din Tigre, la nord de capitala Buenos Aires, în care se recupera după operaţia recentă la care a fost supus pentru îndepărtarea unui hematom subdural.

