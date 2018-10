Real Madrid îl demite pe Lopetegui. Cine va fi noul antrenor

Tehnicianul Julen Lopetegui ar urma să fie demis luni de la Real Madrid şi în locul său va fi adus Antonio Conte, susţine cotidianul Marca, citat de News.ro.

Julen Lopetegui, antrenorul lui Real Madrid, va fi demis Foto: Guliver/Getty Images

Potrivit sursei citate, dacă Antonio Conte nu va putea veni luni la Madrid, interimatul după demiterea lui Lopetegui va fi asigurat la meciul de Cupă de miercuri, cu Melilla, de Santiago Solari. „Conte va fi următorul antrenor al echipei Real Madrid, după ce îşi va rezolva disputa contractuală cu fostul său club, Chelsea”, scrie marca.com.

Formaţia FC Barcelona a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a zecea a campionatului Spaniei, în care Luis Suarez a înscris trei goluri, unul dintr-un penalti acordat după consultarea VAR.

Suarez a marcat în minutele 30 (penalti), 75 şi 83. Celelalte goluri ale catalanilor au fost înscrise de Coutinho ’11 şi Vidal ’87. Pentru Real Madrid a marcat Marcelo ’50.

Tehnicianul Julen Lopetegui declara, duminică, după ce Real Madrid a pierdut cu 1-5 meciul cu FC Barcelona, în LaLiga, că simte că are forţa să conducă în continuare echipa madrilenă şi că este convins că până la finalul sezonului lucrurile se vor schimba în bine. „Sunt trist, este o lovitură dură. Dar am forţă şi suntem abia în octombrie. Se poate schimba totul în timp. Am încredere în echipă şi simt că am forţa să conduc în continuare acest grup. Rezultatul nu reflectă jocul, dar trebuie să-l acceptăm. Este greu pe Camp Nou. Am avut şansa să revenim. Am fost mult mai buni în repriza a doua, dar golul de 3-1 al lui Suarez ne-a pus capăt speranţelor. Antrenorul este considerat mereu cel responsabil. Când câştigăm, o facem împreună, trebuie să fie la fel atunci când pierdem. Sunt convins că Real Madrid va sărbători la finalul sezonului. Trebuie să insistăm”, a spus tehnicianul, potrivit Marca.

În ceea ce priveşte o eventuală demitere, Lopetegui a spus că nu el este cel care ia astfel de decizii: „Nu eu iau deciziile. Mă gândesc doar să îmi încurajez jucătorii”.

