Simona Halep este în FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Este o premieră pentru tenisul românesc și o șansă pentru Simona de atinge un nou vârf în carieră.

Simona s-a impus în trei seturi în fața lui Angelique Kerber și a reușit să prindă prima sa finală de la Australian Open, la capătul unui meci epuizant, care a durat 2 ore și 22 de minute.

Halep a început meciul în forță și a condus în primul set cu 5-0 în fața lui Angelique Kerber, însă nemțoaica a revenit spectaculos și a reușit să ducă meciul în decisiv.

„Luptă până la moarte”, a scris Australian Open, după ce Kerber a salvat două mingi de meci. Australienii remarcă și faptul că, în comparație cu Simona Halep, Kerber a petrecut mai puține ore în teren: 9 ore și 56 de minute a jucat Simona, în timp ce Angelique Kerber a petrecut doar 6 ore și 19 minute.

Fighting to the death. @AngeliqueKerber saves TWO match points! 5-all in the third... #AusOpen pic.twitter.com/PCNmOjvau5

At the start of the third Kerber had expended more energy than Halep. Will that cost her here? Trails 3-4.#AusOpen pic.twitter.com/2FRBIV5BiF