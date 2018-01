Simona Halep-Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018. Ambele luptă pentru primul titlu de Grand Slam și nr. 1 mondial

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018. Simona luptă sâmbătă, de la ora 10:30, pentru primul său titlu de Grand Slam și pentru a rămâne în continuare numărul 1 mondial în clasamentul WTA. Miza este mare și pentru daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, care are șansa de a deveni noul număr 1 mondial și de a câștiga, la fel ca românca, primul titlu de Grand Slam al carierei.

Foto: Guliver/GettyImages

Finala dintre Halep și Wozniacki se joacă sâmbătă, la ora 10:30, și poate fi urmărită în format LIVETEXT pe Digi24.ro sau DigiSport.



Caroline Wozniacki și-a adjudecat locul în finala Australian Open 2018 după un meci câștigat în două seturi cu belgianca Elise Mertens, numărul 37 în clasamentul WTA, scor 6-3, 7-6.



Pentru Simona Halep s-a dat o adevărată bătălie pentru finala Australian Open 2018, după ce nemțoaica Angelique Kerber, locul 16 WTA, a revenit spectaculos în primul set, când era condusă de Halep cu 5-0. Partida din semifinala Australian Open 2018 a durat 2 ore și 22 de minute și s-a încheiat cu victoria istorică a Simonei, care a devenit prima româncă într-o finală la turneul de Grand Slam din Australia.



În conferința de presă, Simona Halep a declarat că este conștientă că o așteaptă un meci dificil contra danezei, care a avut o evoluție impresionantă la Australian Open în 2018. „Felul în care joacă: nu ratează, aleargă bine, asta o face un adversar dificil. Am jucat de multe ori cu ea, am câștigat de câteva ori. Va fi un meci greu: sunt emoții și presiuni puternice pentru amândouă”, a spus Halep.



Românca a declarat în mai multe rânduri că este visul ei să câștige un titlu de Grand Slam și că pentru ea, acest lucru ar fi o realizare mai mare decât faptul că a devenit numărul 1 mondial. Este pentru a treia oară când românca joacă o finală de Grand Slam, după ce în 2014 și 2017 a ajuns în ultimul act la Roland Garros. De fiecare dată, însă, a pierdut - ultima dată, în 2017, foarte dureros, de altfel, pentru că a trecut pe lângă titlul de lider WTA- și rămâne ca la Sydney să demonstreze că poate trece și peste acest prag emoțional.

Simona Halep spune că va încerca să abordeze finala de la Australian Open cu calm, jucând punct cu punct, fără să își piardă încrederea în sine.

În acest moment, diferența din clasamentul WTA dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki este de doar 330 de puncte. Câștigătoarea turneului Australian Open 2018 va fi recompensată cu 2.000 de puncte WTA și 4 milioane de dolari australieni, echivalentul a 3,23 milioane de dolari. Accederea în finală este premiată cu 1.300 de puncte WTA și 1,615 milioane de dolari.



Simona Halep și Caroline Wozniacki au avut, până acum, șase meciuri disputate, dintre care patru câștigate de daneză. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc la Turneul Campioanelor de la Singapore de anul trecut, când Wozniacki s-a impus categoric, în două seturi (6-0, 6-2). Pe teren hard, cele două sunt la egalitate, fiecare având două victorii și două înfrângeri.



Va fi o finală care va intra în istorie din mai multe motive: în primul rând, de 38 de ani, în finala de la Australian Open nu s-a întâmplat să ajungă două sportive care nu au cel puțin un titlu de Grand Slam. În al doilea rând, duelul dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume la momentul actual va ține cu siguranță cu sufletul la gură milioane de oameni.

„O să vedem un meci straniu între cele două, neasemănător, cred, cu ce am văzut până acum între Halep și Wozniacki, pentru că, după părerea mea, Simona va continua și cu Wozniacki - jucătoare asemănătoare cu Angie Kerber, foarte solidă pe picioare, capabilă să trimită multe mingi înapoi, ea este Marele Zid, și nu Simona, în acest moment - și cred că Simona va alege cartea atacului, pentru că acum ea o are în cap. Acum nu-i mai e frică. Și-a șters, și-a anulat toate fricile adunate de-a lungul timpului, ancestrale, cele care au făcut-o să piardă finala de la Roland Garros, cele care i-au mai pierdut și alte meciuri. Și-a șters toate astea. De-acum are în cap al doilea joc, cum spuneam de acum un an, când își arăta mugurii: această a doua variantă, nu numai defensiva agresivă inteligentă, ci și jocul pe atac, pe lovitură decisivă. Vom vedea un meci straniu între nou-născuta atacantă Simona Halep și într-adevăr apărătoarea-beton, tractor, care e Wozniacki. Va fi din nou, cred, un meci foarte strâns, foarte dur, între cele două. Orice rezultat e posibil. Dar indiferent de rezultatul finalei de sâmbătă, cu acest meci, nu pentru că l-a câștigat, nu numai pentru că l-a câștigat, cu Kerber, ci pentru modul în care a jucat, Simona Halep intră de astăzi în categoria marilor jucătoare de tenis ale tuturor timpurilor”, a comentat la Digi24 Cristian Tudor Popescu.