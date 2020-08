(P) Ca să faci bani, joacă pe Liga 1 în weekend! 10 lucruri pe care toți pariorii trebuie să le știe

De vineri până luni uiți de toate grijile și de toate zilele în care ai pariat pe campionatele din Belarus, Nicaragua și Tadjikistan...

Revine Liga 1 în oferta de pe casapariurilor.ro, cu și mai multe meciuri, și mai multe cote speciale, dar și mai multă emoție. Toate meciurile le vezi în direct și în exclusivitate din aplicație, așa că nu vei rata niciun gol, corner sau cartonaș, oriunde te-ai afla (doar semnal să ai!). Și începi să analizezi oferta: Botoșaniul e cu gândul la Europa League, dar vineri deschide "balul" în Liga 1 pe terenul lui FC Argeș, care a așteptat 11 ani acest meci. Sâmbătă vedem o altă echipă de tradiție, UTA, în deplasarea de la Viitorul. Acolo e rost de goluri, mai ales dacă Gabi Iancu va fi titular în atacul constănțenilor. De la ora 18:00 avem alt meci tare: Sepsi caută a treia victorie la rând în fața Craiovei, care trebuie să se scuture de dezamăgirea sezonului trecut. Bergodi are un lot puteric la dispoziție și va ataca și în acest an locul 1.

Seara o încheiem cu duelul talentaților! Astra, cu Budescu și Alibec puși pe fotbal-spectacol, primește vizita FCSB-ului. Sub comanda lui Toni Petrea, FCSB arată ca o echipă serioasă, care promite să tragă la titlu. Pe românește, sunt bani pe jos dacă iei goluri aici! Duminică, CFR n-are meci ușor la Clinceni (că n-a avut nici cu maltezii), iar antrenorul ilfoenvilor, Ilie Poenaru, e unul dintre remarcații play-off-ului din sezonul trecut. Se poate intra cu 0-0 la pauză, dar valoarea campioanei ar trebui să facă diferența. Tot duminică vedem și-un duel care...n-ar fi trebuit să fie. Chindia și Poli Iași au scăpat de retrogradare pe bază de noroc, coronavirus și circumstanță. Dar Mircea Rednic vrea mult mai mult decât un loc 16 în acest sezon, așa că moldovenii sunt favoriți acasă, chiar dacă cel mai bun argument al lor rămâne veteranul Andrei Cristea. Cât vor mai trăi alb-albaștrii din golurile lui?

Luni avem ultimele două meciuri. Gaz Metan are un lot dezintegrat și probabil că va avea viață grea cu FC Voluntari, a cărei cotă e tot în scădere. Apoi, la ora 21:00, "New Dinamo" trebuie să uite de vechiurile obiceiuri (proaste), de a ajunge rar la finalizare. Alb-roșii au nevoie de un meci perfect pentru a trece de Hermannstadt, care arată bine de când a intrat pe mâna Anamariei Prodan. Și uite așa ai zeci de posibilități de a face profit, cu pariuri românești, simple și eficiente. Se știe, în LIVE prinzi cote mai mari pe goluri marcate, dar biletele dinainte de meci fac câștigul gras! Oricum ai juca, banii se fac pe casapariurilor.ro, iar noi îți oferim câteva sugestii înainte să îți creezi biletul în casieria "virtuală":

În ultimele 3 deplasări ale lui FC Botoșani s-au marcat Sub 2.5 goluri - cota 1.62

În 5 din ultimele 6 meciuri jucate de Viitorul acasă s-au marcat Peste 2.5 goluri - cota 1.95

U. Craiova a marcat cel puțin două goluri în ultimele ei 3 deplasări în Liga 1 - cota 2.28

Astra a câștigat ultimele 3 dueluri directe cu FCSB (și a marcat de 8 ori) - cota 3.45

Chindia Târgoviște are 6 înfrângeri consecutive în deplasările din Liga 1 - cota 2.20

Academica a fost condusă la pauză și a pierdut la final în 5 din ultimele 7 meciuri - cota 2.35

Gaz Metan a pierdut ultimele 6 meciuri consecutive din Liga 1 - cota 1.75

Dinamo are o serie de 5 meciuri fără victorie pe teren propriu - cota 1.57 (X2)

