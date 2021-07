Robert Glinţă, după performanța lui David Popovici la JO 2020: Este un fenomen pentru întregul înot la nivel mondial

Robert Glinţă, campion european en titre la 100 m spate, a lăudat performanţa lui David Popovici, locul 4 în finala olimpică de la 200 m liber, din cadrul Jocurilor de la Tokyo. Glință a declarat că îl consideră pe Popovici un fenomen nu doar pentru înotul românesc ci pentru înotul la nivel mondial.

David Popovici, care are doar 16 ani, a ocupat locul patru în finala olimpică de la 200 m liber, la doar 2/100 de medalia de bronz.

''Este uimitor ce a reuşit David la vârsta de 16 ani, este o performanţă pe care e greu s-o concepem la adevărata ei valoare. David nu este un fenomen doar pentru nataţie românească, este un fenomen pentru întregul înot la nivel mondial. Sper din tot sufletul că va avea cale liber în performanţă, este setat din plin pentru succes, are un caracter şi o personalitate demne de toată admiraţia, Eu îl admir şi îl respect şi sper să aibă toată susţinerea, de care are nevoie, pentru a reuşi să-şi atingă potenţialul lui adevărat, care este fabulos, uriaş'', a declarat Robert Glinţă după finala de la 100 m spate, în care a ocupat locul opt, potrivit Agerpres.

David Popovici va intra din nou în concurs marți, la ora 13:20, ora României, în seriile de la 100 de metri liber.

Popovici s-a întors recent cu trei medalii de aur și una de argint, plus două recorduri mondiale, între care unul la 100 de metri, de la Campionatele europene de juniori.

