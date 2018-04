România - Elveția, în Fed Cup: S-au stabilit jucătoarele și meciurile. Cîrstea, supărată

Căpitanul nejucător Florin Segărceanu a nominalizat-o pe Irina Begu, locul 38 WTA, pentru meciurile de simplu ale întâlnirii România - Elveţia, contând pentru barajul de promovare/menţinere în Grupa Mondială a Cupei Federaţiei, deşi Sorana Cîrstea, locul 34 WTA, este numărul 2 român, conform clasamentului WTA.

Conform deciziei lui Segărceanu, Simona Halep ar urma să joace şi la dublu, însă perechile pot fi schimbate până la ora meciului de duminică.

Simona Halep, locul I WTA, şi Viktorija Golubic, locul 115 WTA, se vor întâlni, sâmbătă, de la ora 13:00, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în primul meci al întâlnirii România - Elveţia. Această partidă va fi urmată de meciul dintre Irina Begu, locul 38 WTA, şi Timea Bacsinszky, locul 46 WTA.

Duminică, partidele se vor desfăşura după următorul program, începând cu ora 12:00:

Simona Halep - Timea Bacsinszky;

Irina Begu - Viktorija Golubic;

Irina Begu/Simona Halep - Patty Schnyder/Jil Teichmann

Sorana Cîrstea s-a declarat surprinsă de faptul că nu va evolua în partidele de simplu.

„Mă așteptam să joc. Era prima idee, însă căpitanul decide. Eu mereu am venit la Fed Cup și nu a contat că am fost prima, a doua, a patra. Sunt aici, dacă echipa are nevoie să joc, joc. Dacă echipa are nevoie să bat din palme, bat din palme”, a declarat Sorana Cîrstea.

Reacţia lui Florin Segărceanu nu s-a lăsat mult aşteptată. „E un raționament din punct de vedere tactic. Acest teren e un pic mai bun pentru stilul de joc al Irinei. Nu ne gândim că vom câștiga primele 3 meciuri. Le abordăm cu aceeași atenție pe toate 5”, a afirmat căpitanul nejucător, Florin Segărceanu.

Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a Fed Cup by BNP Paribas.

Întâlnirea dintre România şi Elveția, meci din play-off-ul Grupei Mondiale, are loc în perioada 21-22 Aprilie 2018, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, ÎN DIRECT pe Digi Sport 1 și LIVE VIDEO&TEXT pe www.digi24.ro.