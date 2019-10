Bianca Andreescu s-a calificat în optimile turneului de la Beijing

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 6 WTA, a învins-o, miercuri, pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Beijing.

Bianca Andreescu a învins în două seturi, cu scorul de 6-3, 7-6 (5), dar partida a fost extrem de disputată și a durat aproape două ore.

În faza următoare, Bianca Andreescu o va întâlni pe americanca Jennifer Brady, locul 66 WTA, venită din calificări, care a reușit, miercuri, performanța de a o scoate de competiție pe compatrioata ei, Madison Keys, locul 15 WTA. A fost 2-6, 6-4, 6-4 pentru Jennifer Brady, după aproape două ore.

După ce Simona Halep a ieșit din competiția de la Beijing, având unele probleme de sănătate, China Open 2019 ar putea aduce o rearanjare în top 10 WTA, iar Bianca Andreescu are șanse mari să urce și mai mult spre vârful clasamentului. Înaintea turneului, între Bianca Andreescu, Simona Halep și Naomi Osaka, diferența de puncte în clasamentul WTA era destul de mică. În clasamentul LIVE, Simona Halep ocupă momentan locul 4, dar șansele sunt infime ca ea să rămână acolo.

Bianca Andreescu este revelația anului în tenisul feminin. În urmă cu un an, Bianca Andreescu era în afara top 200, dar anul acesta a câștigat deja un turneu de mare șlem, US Open 2019. A reușit să ridice în 2019 trofeul și la Indian Wells și Rogers Cup și a ajuns în top 5 WTA. Are numai 19 ani și este deja o celebritate în Canada. Este prima jucătoare din această țară care a câștigat la US Open, iar premierul Justin Trudeau a felicitat-o în repetate rânduri și a participat chiar la o ceremonie specială de celebrare a victoriei ei, la Toronto.

Născută în Canada, Bianca Andreescu a început să joace tenis când era venită cu părinții în România, la vârsta de 6 ani, dar performanțele ei se datorează ajutorului primit de la Federația canadiană de Tenis, care are un program special de încurajare a tinerelor talente.

