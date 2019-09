Simona Halep, încă nerecuperată sută la sută, încearcă azi să se califice în sferturi la Beijing

Simona Halep o întâlnește luni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (39 WTA) în optimile turneului Premier Mandatory de la Beijing. Partida va avea loc în jurul orei 11:00 și va fi transmisă de Digi Sport 2.

Simona Halep (6 WTA) s-a calificat în turul secund al turneului Premier Mandatory din Beijing (China), după ce a trecut ușor de suedeza Rebecca Peterson (53 WTA), scor 6-1, 6-1. În ciuda victoriei facile, românca a părut pe teren că simte în continuare un disconfort fizic. În plus, în timpul jocului, a avut din nou o descărcare nervoasă la adresa staff-ului său, căruia i-a reproșat că nu o încurajează suficient, după cum relatează digiport.ro.

În ceea ce o privește pe adversara Simonei Halep, Ekaterina Alexandrova, ea a ajuns în optimi după ce a învins-o pe americanca Bernarda Peta (81 WTA) în trei seturi, 5-7, 6-2, 6-4.

Simona Halep şi Ekaterina Alexandrova s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA , în acest an, în turul doi al turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, când românca s-a impus destul de greu, cu scorul 3-6, 7-5, 6-4. Alexandrova se află la prima ei participare la turneul de la Beijing, dar sportiva vine după competiția de la Seoul, unde a atins semifinalele, cea mai bună performanță a ei în 2019.

Problemele de sănătate ale Simonei Halep

Simona Halep a revenit pe teren la Beijing la patru zile după abandonul în optimile de finală ale turneului de la Wuhan. Ea a confirmat după meciul de calificare în optimi că nu este recuperată sută la sută. În plus, faptul că se repetă cumva povestea de anul trecut, când a trebuit să renunțe pe final de an la activitatea competițională din cauza durerilor de spate, nu o reconfortează psihic. „Încă nu sunt 100% recuperată, încă mai simt dureri. (...) Am fost puțin demoralizată înaintea startului turneului, pentru că am trecut prin exact aceeași situație ca anul trecut. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștig, modul în care am jucat îmi dă încredere", a fost mesajul Simonei după primul tur de la Beijing, potrivit digisport.ro.

Turneul Premier Mandatory de la Beijing, dotat cu premii totale în valoare de 8.285.274 de dolari, se desfăşoară în perioada 28 septembie – 6 octombrie.

Înainte de a pleca de la București în China, Simona Halep declara că a avut niște probleme la gleznă și cu tendonul lui Ahile, două mai vechi probleme de sănătate ale sale, dar a spus că a făcut recuperare și este aptă sută la sută.

Simona Halep este la a noua participare la China Open, dar anul trecut a abandonat încă din primul tur, din cauza problemelor cu spatele. La Beijing venea după ce fusese eliminată în turul al doilea de la Wuhan Open 2018, într-o partidă în care Simona Halep a acuzat dureri la spate şi la coapsa stângă, solicitând de mai multe ori ajutor medical. Ulterior, după un RMN, Simona Halep a aflat că suferă de hernie de disc. Este o afecțiune neurologică, care are loc atunci când unul dintre discurile coloanei vertebrale se deplasează, ceea ce duce la apariția unor dureri de spate foarte intense.

Totuși, de turneul China Open o leagă amintiri foarte frumoase pe Simona Halep, pentru că la Beijing a devenit pentru prima oară lider mondial, în 2017, chiar dacă nu a câștigat competiția. Gazdele i-au făcut atunci o surpriză și i-au dăruit un număr 1, mare aproape cât Simona Halep, făcut din trandafiri.

Duminică, după calificarea în optimi la Beijing 2019, Simona Halep a mai primit o veste bună: s-a calificat pentru a șasea oară consecutiv la Turneul Campioanelor, cu 4.962 de puncte. Cu toate că și anul trecut a obținut calificarea, sportiva a fost nevoită să abandoneze după ce a suferit accidentarea la spate.

Și Bianca Andreescu are meci astăzi

La Beijing este prezentă, pentru prima oară, și jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în prezent nr. 5 WTA. Și ea are meci luni dimineață, cu nr. 51 WTA, Aliaksandra Sasnovich din Belarus. Este primul meci pe care Bianca Andreescu îl joacă după ce a câștigat US Open 2019. Partida este programată la ora 9:00, ora României.

Între Bianca Andreescu, Simona Halep și Naomi Osaka, nr. 4 WTA, diferența de puncte în clasamentul WTA este destul de mică, iar turneul de la Beijing ar putea aduce o nouă rearanjare a ierarhiei mondiale.

Ca și Karolina Pliskova, ieșită deja din competiție la China Open 2019, Bianca Andreescu și Naomi Osaka se află de aceeași parte de tablou cu Simona Halep, astfel că o mult așteptată confruntare - în premieră - între Simona Halep și Bianca Andreescu ar putea avea loc abia în semifinale.

