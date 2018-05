Cum a reacționat Buzărnescu, la Digi24, când a aflat că va juca cu Șarapova la Madrid

După meciurile de senzație de la Praga, Mihaela Buzărnescu va merge la Madrid, acolo unde o va întâlni în primul tur al turneului pe Maria Șarapova, campioana din 2014. Atunci, rusoaica a învins-o în finală pe Simona Halep.

Mihaela Buzărnescu a vorbit, joi seară, după calificarea în finala turneului de la Praga, în direct la emisiunea Imparțial de la Digi24.

„A fost un meci greu, e o jucătoare foarte rapidă și are un meci foarte agresiv. Mă așteptam să fie un meci dificil. Mă bucur că am reușit să revin în setul decisiv. Erau momente complicate. Am avut doua mingi de 4-2, eram aproape să câștig meciul și ea a revenit. Mă bucur că am reușit să întorc meciul de la 4-3 pentru ea și 40-0”, a spus Buzrănescu, despre semifinala cu Camila Giorgi.

Despre finala de astăzi cu Petra Kvitova, care va începe la ora 12:00 şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2, sportiva a spus că își dorește să își facă jocul și să fie agresivă.

„Îmi doresc să o fac să alerge ea mai mult”, a punctat ea.

Mihaela Buzărnescu a vorbit și despre ținta ei în acest an: „În top 20, acolo mă văd în acest an. Sper că și favorită la Roland Garros, sper să mă mențin la nivelul acesta”.

Întrebată despre primul meci al turneului de la Madrid, acolo unde o va întâlni pe Maria Șarapova în primul tur, sportiva încă nu își știa adversara.

„Nu cred! Nu trebuia să îmi spuneți asta, că nu știam cu cine joc (râde). Nu m-am gândit. O să mă gândesc mâine seară (sâmbătă seară, n.r.). Am mai jucat cu ea. Nu voiam să aflu acum, voiam să dorm liniștită. O să fie un meci ca oricare altul. Nu îmi fac griji acum”, a spus Mihaela Buzărnescu.

Mihaela Buzărnescu va lupta la Praga pentru primul titlu WTA al carierei. Duelul cu Petra Kvitova va începe la ora 12:00 şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2. Este prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare.

Citiți și C.T. Popescu: La 30 de ani, viața în tenis a Mihaelei Buzărnescu abia începe