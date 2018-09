Declarația lui Halep înaintea debutului de marţi de la Wuhan, după ce a fost aproape să se retragă

Simona Halep, liderul WTA, a declarat că este nerăbdătoare să dea tot ce are mai bun la turneul Wuhan Open, la care în anii trecuţi nu a avut evoluţii foarte bune. Halep va debuta la actuala ediţie a competiţiei, marţi, în jurul orei 16:00, în compania sportivei din Slovacia Dominika Cibulkova, locul 31 WTA.

Meciul, contând pentru turul doi, va fi ultimul de pe terenul central, după confruntarea Katerina Siniakova – Caroline Garcia, programată la ora 14.30.

„Este mereu plăcut să revin aici, în Asia. Este un loc special, mă simt bine şi încerc să fiu mai bună decât anul trecut. În ultimii ani nu am jucat prea bine aici, iar acum abia aştept să dau tot ce am mai bun. De fapt, în ultimii ani am jucat o semifinală. Este o mare provocare pentru mine să vin aici şi să joc cel mai bun tenis. Fiecare meci este dificil la acest nivel, dar nu se ştie niciodată. Vreau doar să intru pe teren încrezătoare şi cu gândul că am şansa mea. Nu mai există presiune pentru rezultat, ci doar pentru cât de bună pot fi în fiecare zi când intru pe teren, este o presiune pozitivă, sunt doar bucuroasă că sunt aici pentru al cincilea an consecutiv”, a declarat Halep pentru WTA.

Simona Halep, locul I WTA, declarase duminică, după antrenamentul efectuat cu Petra Kvitova, că a simţit dureri la spate, astfel că participarea ei la turneul de categorie Premier 5 de la Wuhan era sub semnul întrebării.

„Nu ştiu de ce s-a întâmplat. Au fost 24 de ore dificile, speră să fiu pregătită mâine”, a declarat Halep duminică.

Anul trecut, Simona Halep a părăsit competiţia chineză de categorie Premier 5 în turul al doilea, în care de asemenea a fost acceptată direct. Ea a fost învinsă atunci de Daria Kasatkina, cu 6-2, 6-1. În 2016, Halep a ajuns în semifinale, fază în care a fost învinsă de Petra Kvitova.

Dominika Cibulkova conduce cu 4-2 în întâlnirile directe cu Halep. Ultimul lor meci a avut loc în grupe, la Turneul Campioanelor de la Singapore, în 2016, când Cibulkova s-a impus cu 6-3, 7-6 (5). Halep a câştigat cele două partide pe zgură (6-2, 6-4, în 2016, la Madrid, în finală şi 0-6, 6-4, 6-3, la Bruxelles, în 2012, în sferturi), în timp ce Dominika Cibulkova s-a impus de trei ori pe hard şi o dată pe iarbă.

Sursa: News.ro

