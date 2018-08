GALERIE FOTO. Kiki Bertens, povestea „devoratoarei” de jucătoare top 10

Este supranumită „devoratoarea” jucătoarelor de top 10. Și și-a păstrat renumele olandeza Kiki Bertens. Mai mult, și-a adăugat duminică la panoplia de trofee și pe cel mai prețios: a învins liderul mondial, la Cincinnati, într-o partidă extrem de strânsă, dar și foarte frumoasă, în care, după cum a apreciat WTA, s-a jucat tenis „de pe altă planetă”. Iată cum a trăit momentul victoriei:

Kiki Bertens, olandeza care a învins-o pe Simona Halep în finala de la Cincinnati, a reușit a 13-a victorie din carieră în fața unei jucătoare din top 10. Pe opt dintre ele le-a bătut în ultimele opt ocazii, scrie digisport.ro. Acum a bifat și o premieră: Simona Halep este primul lider mondial pe care îl învinge jucătoarea din Olanda.

Bertens a revenit extraordinar, după ce Halep a câștigat primul set cu 6-2. Simona a recuperat în setul al doilea, după un start bun al olandezei, care în tie-break a anulat și o minge de meci a numărului 1 WTA. În decisiv, oboseala Simonei Halep și-a spus cuvântul, iar Kiki Bertens a dominat și s-a impus cu 6-2.

„Sper să fiu în stare să vorbesc. Sunt foarte emoționată și îmi găsesc cu greu cuvintele. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru sprijin. Simona, ai avut un an incredibil și cred că ești un veritabil număr 1. Îmi pare rău pentru astăzi, dar ești o jucătoare fenomenală. Sper să ne vedem cu bine anul viitor și să mai avem astfel de meciuri. Mulțumesc tuturor fanilor prezenți", a spus Kiki Bertens, după ce a primit trofeul de la Cincinnati.

A fost al doilea trofeu din acest an pentru jucătoarea din Olanda. Victoria de la Cincinnati îi aduce și cea mai bună clasare a carierei: de luni, va ocupa locul 13 în topul WTA.

„Joc un tenis bun, nu este la cel mai înalt nivel la care am ajuns vreodată, dar îmi dă un sentiment plăcut, merge bine”, spunea Bertens în ajunul finalei, întrebată despre terenul pe hard față de terenul pe zgură unde se descurcă cel mai bine.

Kiki Bertens este născută în același an cu Simona, are 26 de ani şi 1,82 metri înălţime. La Cincinnati a jucat a opta finală din carieră, obţinând al şaselea trofeu din palmares, cel mai valoros. Ea a mai câştigat în acest an turneul de la Charleston (Premier). La Gstaad şi la Nurnberg, ambele de categorie WTA International, a fost campioană în 2017. La Nurnberg câștigase și în 2016, la fel şi la Fes (în 2016 și în 2012, tot WTA International).

În acest an, Bertens a mai fost finalistă la Madrid (Premier Mandatory) şi a mai jucat în ultimul act la Gstaad.

Aflată la a treia finală în acest sezon, Bertens este, ca și Arina Sabalenka, o adevărată „devoratoare” a jucătoarelor din Top 10. Nu a cunoscut înfrângerea în ultimele opt dueluri cu adversare dintre primele 10 sportive ale lumii. Numai în ultimele 9 zile (înainte de finală) trecuse de Kvitova (de două ori), Wozniacki și Svitolina, aflându-se într-una dintre cele mai bune perioade ale sale.

De-a lungul întregii cariere, are 13 succese în fața unor jucătoare din Top 10 WTA, scrie digisport.ro. Și totuși, trebuie să notăm că în iunie anul acesta Mihaela Buzărnescu reușea să o învingă în turul al doilea de la Eastbourne.

Simona Halep și Kiki Bertens au jucat pentru a cincea oară. Simona Halep conduce cu 3-2 în întâlnirile directe. Ultima partidă câștigată a fost în 2017, în semifinale la Roma, când românca s-a impus cu 7-5, 6-1. În 2016, în turul al treilea la Wimbledon, tot Halep a câştigat, cu 6-4, 6-3, la fel în 2010, în sferturile de finală ale unui turneu ITF la Torhout (Belgia), scor 7-6 (2), 6-2.

Bertens a învins-o pe Halep doar în 2012, pe zgură, în semifinalele turneului de la Fes (Maroc), cu 6-3, 6-4. Olandeza a câştigat turneul atunci.

Coșmarul prin care a trecut Kiki Bertens în 2015

În discursul de la festivitatea de premiere de la Cincinnati, Bertens a ținut să mulțumească antrenorului și familiei sale. Are două surori, ea fiind cea mijlocie. A început să joace tenis de la șase ani, la ATV Berkenrode, un club de tenis unde au jucat și unchiul și mătușa ei. Antrenorul de la club, Martin van der Brugghen, și-a dat seama de capacitățile lui Kiki încă de când avea 7 ani și a antrenat-o pe bani puțini tocmai pentru că voia să vadă până unde poate ajunge. Bertens a primit prea puțin sprijin din partea federației olandeze de tenis și ca junioare nu prea a jucat în competiții internaționale. A intrat în tenisul profesionist în 2009.

Din 2015 îl are ca antrenor pe Raemon Sluiter.

Kiki Bertens, ajunsă acum pe locul al 13-lea în lume, a trăit momente de coşmar cu trei ani în urmă, scrie Adevărul. În 2015, în timpul turneului de la Miami, şi-a făcut câteva analize şi a reieşit că are o umflătură la gât, asemănătoare cu o tumoră. „Îndoiala doctorilor era dacă e malignă sau beningnă. Am trăit momente cumplite, pentru că alte teste spuneau că e doar o iritaţie. Să fac operaţie ar fi însemnat alte riscuri, aşa că am decis să nu fac nimic şi să continui să joc. (...) Un an nu am putut să joc cum trebuie. Nu dormeam noaptea, nu mă odihneam. Eram într-un stres cumplit. O parte din mine trăia cu gândul că am cancer“, a povestit Bertens. După un an prin spitalele olandeze, s-a întors în SUA, iar verdictul a ridicat povara de pe umerii ei: umflătura poate rămâne aşa, nu e nici cel mai mic risc. În cel mai rău scenariu, se poate face o operaţie peste 15-20 ani. „Când mi s-a spus asta, plângeam. Plângeam de bucurie, a fost o explozie emoţională. Îmi amintesc că apoi dormeam câte 12 ore, trupul meu avea nevoie de recuperare“, a povestit Kiki Bertens.

Bertens a câştigat peste 5,1 milioane de dolari din tenis. La Cincinnati, câştigătoarea trofeului primește 530.000 de dolari şi 900 de puncte WTA. Sora mai mare a lui Kiki este consultant de afaceri și ea este cea care îi administrează banii.

