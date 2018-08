HALEP-BERTENS, finala Cincinnati Open 2018. A treia încercare pentru Simona

Simona Halep se află, duminică, la a treia încercare de a câștiga trofeul de la Cincinnati. Și va încerca să scrie istorie în meciul pe care îl dispută cu olandeza Kiki Bertens, finalista-surpriză a turneului și cea supranumită „devoratoarea” jucătoarelor de top 10. Dacă Simona Halep va avea victoria, va fi prima jucătoare de tenis din istorie care reușește „dubla”: să câștige în același an și Rogers Cup, și trofeul de la Western & Southern Open.

Foto: Guliver/Getty Images

Finala turneului de categorie Premier de la Cincinnati, între Simona Halep, locul I WTA, şi olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, va avea loc, duminică, de la ora 21.00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport 2.

Simona Halep s-a calificat în ultimul act după ce a trecut într-un meci entuziasmant de Arina Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA. cu 6-3, 6-4. A fost a 450-a victorie din cariera Simonei Halep.

La rândul ei, Kiki Bertens a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA.

Simona Halep va juca a cincea oară cu Bertens. Simona Halep conduce cu 3-1 în întâlnirile directe, ultima partidă fiind în 2017, în semifinale la Roma, când românca s-a impus cu 7-5, 6-1. În 2016, în turul al treilea la Wimbledon, tot Halep a câştigat, cu 6-4, 6-3, la fel în 2010, în sferturile de finală ale unui turneu ITF la Torhout (Belgia), scor 7-6 (2), 6-2.

Bertens a învins-o pe Halep doar în 2012, pe zgură, în semifinalele turneului de la Fes (Maroc), cu 6-3, 6-4. Olandeza a câştigat turneul atunci.

„Dacă voi lupta așa cum am făcut-o în fiecare zi de când sunt aici, am o șansă bună să câștig (meciul din finală - n.r.), dar știu că va fi unul dificil. (Kiki Bertens - n.r.) are foarte multă încredere, dar așa sunt și eu și e o nouă provocare pentru mine să câștig o nouă finală, să mă bucur de ea, să dau tot ce pot în fața acestui public minunat”, a declarat Simona Halep, după victoria cu Sabalenka.

„Cred că va fi un meci mare (cel dintre Halep și Sabalenko - n.r). Halep joacă un tenis extraordinar și a câștigat trofeul (de la Montreal - n.r.) și săptămâna trecută, are loviturile ei. Dar și Sabalenko lovește atât de tare, deci abia aștept. Indiferent cine va fi, sunt fericită că sunt în această finală și pentru mine nu contează cine câștigă”, a spus Kiki Bertens, când încă nu știa că numărul 1 WTA îi va fi adversara de duminică seară. „Joc un tenis bun, nu este la cel mai înalt nivel la care am ajuns vreodată, dar îmi dă un sentiment plăcut, merge bine”, a spus Bertens întrebată despre terenul pe hard față de terenul pe zgură pe care îl preferă.

PALMARES SIMONA HALEP

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de metri înălţime, va disputa a 33-a finală din carieră, a şasea din acest an, a doua consecutivă, după ce s-a impus la Rogers Cup, duminica trecută. Ea a câştigat 18 turnee până acum.

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 14 - Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

PALMARES KIKI BERTENS

Kiki Bertens, în vârstă tot de 26 de ani şi 1,82 metri înălţime, va juca a opta finală din carieră, având în palmares cinci trofee. Ea a câştigat în acest an turneul de la Charleston (Premier), la Gstaad şi la Nurnberg, în 2017, ambele de categorie WTA International, din nou la Nurnberg, în 2016 şi la Fes (în 2012, tot WTA International). În acest an, Bertens a mai fost finalistă la Madrid (Premier Mandatory) şi a mai jucat în ultimul act la Gstaad, în 2016.

Aflată la a treia finală în acest sezon, Bertens este, ca și Arina Sabalenka, o adevărată „devoratoare” a jucătoarelor din Top 10. Nu a cunoscut înfrângerea în ultimele 7 dueluri cu adversare dintre primele 10 sportive ale lumii. Doar în ultimele 9 zile a trecut de Kvitova (de două ori), Wozniacki și Svitolina, într-una dintre cele mai bune perioade ale sale. De-a lungul întregii cariere, are 12 succese în fața unor jucătoare din Top 10 WTA, scrie digisport.ro. Și totuși, trebuie să notăm că în iunie anul acesta Mihaela Buzărnescu reușea să o învingă în turul al doilea de la Eastbourne.

Bertens a câştigat peste 5,1 milioane de dolari din tenis.

La Cincinnati, calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 262.364 de dolari şi cu 585 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 530.000 de dolari şi 900 de puncte WTA.

