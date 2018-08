Ce urmează pentru Simona? Halep și-a dezvăluit impresiile și planurile după finala pierdută

Simona Halep nu-și dă niciun răgaz, chiar dacă recunoaște că a avut două săptămâni foarte obositoare, care au costat-o finala pierdută la Cincinnati în fața lui Kiki Bertens. În interviul pentru WTA acordat după meci ea a recunoscut cu sinceritate că îi e greu să treacă de această înfrângere, mai ales când a avut un punct de meci.

„Categoric e greu să pierd după ce am avut punct de meci, dar asta e viața! Ăsta e tenisul uneori și doar trebuie să trec peste asta. A fost o săptămână minunată, de fapt, două săptămâni minunate, dar tot meritul este al ei (al lui Kiki Bertens - n.r.), pentru că a jucat uluitor astăzi. A fost foarte constantă și foarte puternică azi. Eu am pierdut puțin prea mult în al treilea set, dar eram prea obosită și nu am putut să mai controlez nici partea fizică, nici partea emoțională și cred că ea a devenit foarte puternică pe final și de aceea a câștigat meciul”, a fost analiza Simonei.

Pentru Simona a fost a 15-a finală WTA pierdută la simplu.

Întrebată care este următorul ei pas, Simona a spus că va merge la New Haven.

Simona Halep este înscrisă la turneul de categorie Premier de la New Haven, care a început deja, dar observatorii din tenis credeau că este puţin probabil că liderul WTA să mai joace la această competiţie după ce a câştigat Rogers Cup şi a disputat finala la Cincinnati.

Simona Halep are parte de un culoar mai accesibil la următorul turneu WTA la care s-a înscris, la New Haven, scrie digisport.ro. Posibila adversară a româncei din sferturile de finală, australianca Ashleigh Barty, s-a retras înaintea debutului la Connecticut Open, acuzând o viroză. Barty, aflată pe locul 16 WTA, a fost eliminată de Simona Halep atât săptămâna trecută, la Montreal, unde românca s-a impus cu 6-4, 6-1 în semifinale, cât şi în această săptămână, la Cincinnati, în optimi, unde Simona a învins cu 7-5, 6-4. În locul lui Ashleigh Barty, a intrat în competiție Irina Begu, dar din păcate ea a pierdut în primul tur de la New Haven în meciul cu o altă australiancă, Daria Gavrilova, care a învins-o pe româncă cu 6-2, 6-1.

În afara Simonei Halep, România o mai are pe tabloul principal la New Haven şi pe Ana Bogdan, locul 78 WTA, care s-a calificat duminică, după ce a trecut cu scorul de 7-6 (2), 6-3, de suedeza Rebecca Peterson, locul 72 WTA.

În orice caz, dacă Simona nu va mai juca la Connecticut Open, o va face la US Open, ultimul grand slam al anului, care începe la 27 august.

Simona Halep rămâne nr.1 WTA, clasament în care are un avans confortabil de puncte față de următoarea clasată, și de asemenea merge, calificată de pe primul loc, la Turneul Campioanelor de la Singapore, care va avea loc la toamnă.

